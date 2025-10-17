حجز رئيس حزب في واقعة مشاجرة مع آخرين لخلافات مالية بالجيزة

قررت الجهات المختصة حجز رئيس حزب شعب مصر 24 ساعة على ذمة التحريات، على خلفية وقوع مشاجرة بمقر الحزب، بسبب خلاف على أموال تحصل عليها لترشيحهم في الانتخابات البرلمانية.

وكلفت جهات التحقيق المباحث بضرورة سرعة جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة، وهذا في إطار متابعة التحقيقات للكشف عن تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتضمنت المحاضر التي حررت ضد المشكو في حقه على مبالغ مالية ما بين 50 ألف جنيه وبعضهم اتهمه بالحصول على مليون جنيه منه نظير ترشيحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

