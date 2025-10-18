السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

صرف رئيس حزب شعب مصر من نيابة الجيزة بعد التصالح

قررت نيابة الجيزة، صرف رئيس حزب شعب مصر، بعد سداده الأموال لبعض أعضاء الحزب، على إثر المشاجرة التي نشبت بينهم  داخل الحزب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

 

وكانت التحريات، كشفت أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما تحصل رئيس الحزب على مبالغ مالية، من عدد من الأعضاء، نظير وعود بترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل أن تنشب مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة.

وبعد ضبط جميع الأطراف وسماع أقوالهم، تبين تصالحهم داخل ديوان القسم، عقب رد المبالغ المالية محل الخلاف، لتقرر النيابة العامة صرفهم جميعًا.

وتبين من التحقيقات، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات مالية بين الطرفين؛ بعدما تحصل رئيس الحزب على مبالغ مالية تراوحت بين 30 و50 ألف جنيه من عدد من المواطنين، نظير وعود بترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل أن تنشب مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة.

وبعد ضبط جميع الأطراف وسماع أقوالهم؛ تبين تصالحهم داخل ديوان القسم، عقب رد المبالغ المالية محل الخلاف؛ لتقرر النيابة العامة صرفهم جميعًا من سراياها، وإنهاء الإجراءات القانونية.
 

رئيس حزب شعب مصر قسم شرطة الجيزة الانتخابات البرلمانية

