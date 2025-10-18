صرف رئيس حزب شعب مصر من نيابة الجيزة بعد التصالح

قررت نيابة الجيزة، صرف رئيس حزب شعب مصر، بعد سداده الأموال لبعض أعضاء الحزب، على إثر المشاجرة التي نشبت بينهم داخل الحزب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وكانت التحريات، كشفت أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما تحصل رئيس الحزب على مبالغ مالية، من عدد من الأعضاء، نظير وعود بترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل أن تنشب مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة.

وبعد ضبط جميع الأطراف وسماع أقوالهم، تبين تصالحهم داخل ديوان القسم، عقب رد المبالغ المالية محل الخلاف، لتقرر النيابة العامة صرفهم جميعًا.

وتبين من التحقيقات، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات مالية بين الطرفين؛ بعدما تحصل رئيس الحزب على مبالغ مالية تراوحت بين 30 و50 ألف جنيه من عدد من المواطنين، نظير وعود بترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل أن تنشب مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة.

وبعد ضبط جميع الأطراف وسماع أقوالهم؛ تبين تصالحهم داخل ديوان القسم، عقب رد المبالغ المالية محل الخلاف؛ لتقرر النيابة العامة صرفهم جميعًا من سراياها، وإنهاء الإجراءات القانونية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.