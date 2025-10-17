السبت 18 أكتوبر 2025
إصابة زوجة الشهيد عادل عبد الحميد في حادث سير

أصيبت إيمي الألفي زوجة الشهيد عادل عبد الحميد بكسر في قدمها في حادث سير خلال قيادتها السيارة، وذلك بعد أيام من إعلان اختيارها ضمن مرشحي القائمة الوطنية للبرلمان.

ونشرت إيمي الألفي زوجة الشهيد الراحل عادل عبد الحميد بحسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: “الحمد لله لطف ربنا كبير فدانا أي حاجة”، حيث أرفقت بمنشورها مجموعة صور توثق تعرضها للحادث بجانب تحطم سيارتها الملاكي.

ونتج عن الحادث إصابتها بكسر في القدم، حيث وثقت ذلك بصور نشرتها على حسابها الشخصي.

