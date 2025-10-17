إصابة زوجة الشهيد عادل عبد الحميد في حادث سير

أصيبت إيمي الألفي زوجة الشهيد عادل عبد الحميد بكسر في قدمها في حادث سير خلال قيادتها السيارة، وذلك بعد أيام من إعلان اختيارها ضمن مرشحي القائمة الوطنية للبرلمان.

ونشرت إيمي الألفي زوجة الشهيد الراحل عادل عبد الحميد بحسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: “الحمد لله لطف ربنا كبير فدانا أي حاجة”، حيث أرفقت بمنشورها مجموعة صور توثق تعرضها للحادث بجانب تحطم سيارتها الملاكي.

ونتج عن الحادث إصابتها بكسر في القدم، حيث وثقت ذلك بصور نشرتها على حسابها الشخصي.

