التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بالصف

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما نتيجة انهيار حفرة عليهما، بإحدى القرى بالصف، حيث تبين أن 6 أشخاص اتفقوا على التنقيب عن الآثار بقطعة أرض محاطة بسور، وخلال الحفر انهارت الرمال على إثنين مهم، مما أسفر عن مصرعهما.



وتوصلت التحريات أن المتوفيين، هما ميكانيكي مقيم بمدينة نصر، وشخص آخر مجهول الهوية، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي.



وألقى رجال المباحث بإشراف المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث مركز شرطة الصف، القبض على 4 متهمين آخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار بمحل الواقعة، ملك أحدهم، وخلال الحفر انهارت الرمال على إثنين مهم، ولم يتمكنوا من إنقاذهما، واكدوا عدم علمهما بهوية أحد المتوفيين.

انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار



البداية كانت بورود بلاغ لمديرية لمركز شرطة الصف، من موظف ذكر فيه بحضور شخص مجهول الهوية له، وأخبره بوفاة شقيقه "ط.ح" ميكانيكي أثناء اشتراكه آخرين في التنقيب عن الآثار بقرية في الصف، وانهيار الحفر عليهم وقام بإعطائه بطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول وملابس خاصة بشقيقه.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على آثار الحفر، كما انتقل رجال الإنقاذ البرى بإشراف العقيد الدكتور أحمد عيسى مدير الحماية المدنية بإدارة الجنوب، وانتشال الجثتين، وضبط 4 متهمين آخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

