السبت 18 أكتوبر 2025
تحقيقات مع موظف اعتدى على طاقم مستشفى الوراق المركزي بسبب تدهور حالة والدته الصحية

القبض على متهم بالتعدي
القبض على متهم بالتعدي على طاقم مستشفى في الوراق، فيتو

تجري قوات أمن الجيزة تحقيقات مع موظف متهم بالتعدي على موظف بـ مستشفى الوراق المركزي، حيث وجه له الاتهام بالسب والشتم، فضلًا عن إتلاف جهاز طبي داخل المستشفى.

 جاء ذلك بعد أن تم القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه شعر بوجود تقصير طبي في التعامل مع والدته المريضة، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

وأوضح المتهم خلال التحقيقات أنه اعتقد أن التدهور في حالة والدته كان نتيجة إهمال طبي وعدم رعايتها بشكل كافٍ، وهو ما دفعه إلى التعدي على الطاقم الطبي في المستشفى، تعبيرًا عن غضبه واحتجاجه على ما وصفه بعدم الاهتمام بحالة والدته.

كان اللواء هانى شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال يفيد خلاله بورود بلاغ من أمن مستشفى الوراق المركزي، بتعدي شخص بالسب والشتم على طاقم طبي بالمستشفى.

وفور تلقي البلاغ انتقل المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام موظف يبلغ من العمر 45 عاما، بالسب والشتم وإتلاف جهاز طبي على طاقم المستشفى، بسبب مرض والدته وعدم تحسن حالتها، واعتقاده بوجود إهمال وتقصير من القائمين بالمستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية