السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

نتائج حملة مرورية
نتائج حملة مرورية على الطرق، فيتو

أسفرت جهود حملة  مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة واستهدفت المحاور الرابطة بين المحافظات، عن ضبط 1028 مخالفة تجاوز سرعات و94 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 50 دراجة نارية مخالفة، 77 مخالفة موقف عشوائي، 101 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

صرف رئيس حزب شعب مصر من نيابة الجيزة بعد التصالح

تجديد حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط

إصابة زوجة الشهيد عادل عبد الحميد في حادث سير

طالب يعتدي على طفل داخل شقته في الوراق والنيابة تبدأ التحقيقات

سقوط فتاة من عقار في العمرانية أثناء نشر الغسيل وإصابتها بكسور

تحقيقات مع موظف اعتدى على طاقم مستشفى الوراق المركزي بسبب تدهور حالة والدته الصحية

حجز رئيس حزب في واقعة مشاجرة مع آخرين لخلافات مالية بالجيزة

الأمن يستجوب عاطلا ارتدى نقابا وتحرش بالسيدات في مستشفى بالجيزة

الطفل قاتل صديقه بالإسماعيلية يشعل الغضب، هل يعاقب القانون حدثًا ارتكب جريمة بهذه البشاعة؟

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حملة مرورية الادارة العامة للمرو الحملات المرورية

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية