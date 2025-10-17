سقوط فتاة من عقار في العمرانية أثناء نشر الغسيل وإصابتها بكسور

سقطت فتاة من أعلى عقار بمنطقة العمرانية التابعة لمديرية أمن الجيزة، مما أسفر عن إصابتها بكسور مختلفة في جسدها.

تم نقل الفتاة على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة العمرانية يفيد بسقوط فتاة من أعلى عقار بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن الفتاة اختل توازنها أثناء نشر الغسيل من الطابق الثالث، مما أدى إلى سقوطها وإصابتها بكسور.

تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.