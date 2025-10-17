السبت 18 أكتوبر 2025
سقوط فتاة من عقار في العمرانية أثناء نشر الغسيل وإصابتها بكسور

سقطت فتاة من أعلى عقار بمنطقة العمرانية التابعة لمديرية أمن الجيزة، مما أسفر عن إصابتها بكسور مختلفة في جسدها. 

تم نقل الفتاة على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة العمرانية يفيد بسقوط فتاة من أعلى عقار بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث. 

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن الفتاة اختل توازنها أثناء نشر الغسيل من الطابق الثالث، مما أدى إلى سقوطها وإصابتها بكسور.

تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان.

 وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

الجريدة الرسمية