طالب يعتدي على طفل داخل شقته في الوراق والنيابة تبدأ التحقيقات

تلقى رئيس مباحث قسم الوراق بلاغًا من والدة طفل تفيد بتعرض ابنها للاعتداء من قبل طالب داخل شقته.

وعلى الفور، قام فريق المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول مكان تواجد المتهم، حيث تم القبض عليه.

وبمواجهته بالمجني عليه وبالاتهام الموجه إليه، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي بدأت في التحقيقات.



وكان اللواء هانى شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد خلاله بحضور ربة منزل وبصحبتها نجلها يبلغ من العمر 7 سنوات، إلى مكتب المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، وحررت محضرًا بتضررها من طالب يبلغ من العمر 15 عاما.

وقالت السيدة في البلاغ، إن المتهم قام باستدراج نجلها للشقة سكنه بادعاء اللهو صحبته، إلا أنه قام بخدش براءته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.