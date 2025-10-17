تجديد حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط

جددت الجهات المختصة حبس سائق التروسيكل المتسبب في حادث أسيوط الذي راح ضحيته 7 أطفال وأدى إلى إصابة 5 آخرين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يُذكر أن الحادث وقع إثر انقلاب التروسيكل في إحدى الترع بقرية منقباد، حيث كانت الأطفال في رحلة بالوسيلة النقلية غير الآمنة، مما أسفر عن وقوع هذا الحادث المؤلم.

