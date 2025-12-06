والد السباح يوسف يكشف مفاجأة صادمة بشأن وفاة ابنه

18 حجم الخط

كشف محمد أحمد، والد السباح الناشئ يوسف الذي توفى غرقًا أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية، تفاصيل صادمة عمّا وصفه بـ"المهزلة" و"الإهمال الصارخ" داخل منشأة رياضية يفترض أن تكون مؤمّنة على أعلى مستوى. وروى الأب اللحظات الأخيرة لابنه، كاشفًا عن تخبط، وغياب تجهيزات الإنقاذ، وتأخر الإسعاف، ما أدى إلى فاجعة هزّت الوسط الرياضي.

"يوسف كان بطلًا".. الأب يروي مسيرة نجله منذ طفولته

وقال الأب، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل الكلام" الذي يقدمه عمرو حافظ، على قناة الشمس، إن السباح يوسف كان منذ طفولته يحمل حلم البطولة، موضحًا:"من أول ما كان عنده أربع سنين وهو نفسه يبقى بطل.. محبوب ومتفوّق ويشهد له الجميع بحسن الأخلاق".

وأشار إلى أن يوسف بدأ مسيرته الرياضية في منطقة القناة، قبل الانتقال إلى القاهرة والانضمام إلى نادي الزهور من أجل مزيد من الاحتكاك والتقدم.

بطل مصر في سباحة الفراشة.. وإنجازات متواصلة قبل الرحيل

وأوضح والد السباح يوسف أن نجله كان متخصصًا في سباحة "الفراشة"، المصنّفة كأصعب وأقوى سباحة، مؤكدًا أنه كان بلا منافس في مسافات 50 متر فراشة، 100 متر فراشة، 200 متر فراشة، إضافة إلى سباقات الظهر.

وخاض يوسف بطولة الجمهورية للسباحة لفئة 12 سنة، وشارك في خمسة سباقات فردية وسباقي تتابع، محققًا ذهبية 100م ظهر في اليوم الأول، وفضية 50م ظهر في اليوم الأخير رغم الإرهاق.

اللحظات المفجعة: سباح يكتشف يوسف غارقًا.. والحكم يُبلَّغ

وقعت الكارثة داخل حمام السباحة بنادي القاهرة الدولي، حيث أكد الأب أنه لم يستطع تمييز ابنه إلا من خلال رقم "الحارة 7" و"الـ Event 48".

وبحسب روايته، لم يُكتشف غرق يوسف إلا بعد انتهاء السباق وبدء آخر، حين لاحظ سباح من نادي النصر جسد يوسف تحت الماء وأبلغ الحكم، لتبدأ حالة من الارتباك والفوضى.

7 إلى 10 دقائق تحت الماء.. وغياب كامل لتجهيزات الإنقاذ

أكد الأب أن فريق الإنقاذ أخرج يوسف بعد 7 إلى 10 دقائق من وجوده تحت الماء فاقدًا للوعي.

وقال بغضب:"فريق الإنقاذ والإسعاف ما عندوش أي تجهيزات.. لا أجهزة إنعاش، ولا صدمات، ولا تنفس صناعي.. مفيش حاجة خالص".

وأشار إلى أن المدربين — رغم معرفتهم بأساليب إنقاذ الغرقى — مُنعوا من التدخل في البداية، كما مُنع والداه، رغم أن والدته طبيبة.

تأخر إسعاف يوسف لأكثر من ربع ساعة.. وسيارة إسعاف غير مجهزة

وأضاف الأب أن المسئولين تلكأوا في استدعاء الإسعاف لمدة تزيد عن 15 دقيقة، وعندما وصلت سيارة الإسعاف، كانت هي الأخرى غير مجهزة.

وأوضح أن الفترة بين إخراج يوسف من الماء ووصوله للمستشفى تجاوزت نصف ساعة، وهي مدة كفيلة بتحديد مصير حياة أي غريق.

رسائل طمأنة داخل المستشفى.. ثم الصدمة الكبرى بشأن السباح يوسف

وحكى الأب أن الأطباء حاولوا طمأنته قائلين إن نبض يوسف استجاب وأنه سيُنقل للعناية المركزة، لكنه اكتشف لاحقًا أن الاستجابة جاءت من الأجهزة وليست من جسده.

وأضاف:"بعد نص ساعة الدكتورة قالت لنا: حطينا يوسف على الأجهزة ساعتين، وبعد كده هنعلن الوفاة".

صدمة جديدة: تحويل جثمان السباح يوسف للتشريح.. واتهام بمحاولة التهرب من المسئولية

قال الأب إن أصعب ما سمعه بعد وفاة نجله هو قرار تحويل الجثمان للطب الشرعي، معلقًا:

"الخبر ده كان أصعب من خبر الوفاة نفسه".

وأوضح أن الهدف — كما يرى — هو البحث عن منشطات أو عيوب خلقية في محاولة لتبرئة المسئولين من الإهمال ورغم الضغوط، وافق الأب على التشريح قائلًا: "لو عايز أجيب حق ابني، لازم أوافق".

نداء أخير لوالد السباح الراحل: "خلوا يوسف يكون سببًا في إنقاذ أطفال غيره"

واختتم الأب حديثه بنداء مؤثر:"ربنا يجعل يوسف سبب إنه ينقذ أطفال ثانية.. مش هيحصل إلا لما يكون فيه معايير صارمة وناس تخاف على العيال وترعى ضميرها".

وأكد أنه استُدعي للنيابة للإدلاء بأقواله، وأنه ينتظر تحقيق العدالة ومحاسبة المتسببين في هذه المأساة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.