انزلقت قدمها، الاستماع لأقوال أسرة طفلة سقطت في ترعة أثناء لهوها

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة طفلة تعرضت للغرق أثناء لهوها أمام منزلها بإحدى قرى العياط جنوب الجيزة، للوقوف علي ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتبين من التحريات أنه أثناء لهو الطفلة بجوار الترعة انزلقت قدمها ،وسقطت داخل الترعة ولقيت مصرعها غرقا.

غرق طفلة في ترعة بالجيزة



وكان العميد أحمد الجبالى مأمور مركز شرطة العياط قد تلقى بلاغا باختفاء طفلة أثناء لهوها أمام منزلها بإحدى قرى العياط، وعلى الفور انتقل رجال الأمن بقيادة الرائد كريم عليان رئيس مباحث العياط إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة والفحص تم العثور على جثة الطفلة غارقة داخل ترعة بالقرب من منزلها.

وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.