اعرفي مكونات أفضل ساندويتش لطفلك في المدرسة

تهتم الأمهات كثيرًا لتحضير لانش بوكس المدرسة لتغذية وإشباع الطفل أثناء وجوده في المدرسة وهي فترة طويلة لذا يجب أن تكون الساندويتشات صحية ومشبعة.

وعادة تكون مكونات اللانش بوكس ساندويتشات خفيفة مثل الجبن أو المربى أو البيض أو الفول وهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة دون أن تسبب خمول أو كسب للطفل على عكس المقليات والوجبات السريعة التي تقدمها أحيانًا بعض الأمهات في اللانش بوكس.

أفضل ساندويتش للطفل فى المدرسة

ويقول الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية، أنه أفضل ساندويتش للطفل في اليوم الدراسي هو ساندويتش العجوة والسمسم فهو يشبع الطفل ويمده بالطاقة اللازمة كما يساعده على التركيز ويمده بالعناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم.

وأضاف نزيه، أنه لتحضير ساندويتش العجوة بالسمسم، يتم تقطيع البلح وتقشيره ثم تحميره في السمن البلدي قليلًا، ثم نرش السمسم فى النهاية ونقلب ونرفعه من على النار، ثم نضعه في الساندويتشات، ويتميز هذا الساندويتش أنه صلب ولا يتكسر من الطفل أو يتفتت، فهو مثالي لوجبة اللانش بوكس.

فوائد العجوة بالسمسم

والعجوة بالسمسم من الأطعمة التقليدية التي اشتهرت في العالم العربي منذ القدم، وهي مزيج غني يجمع بين فوائد التمر والقيمة الغذائية العالية للسمسم، ومن العجوة بالسمسم:

تمد الجسم بطاقة كبيرة بفضل محتواها العالي من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، إلى جانب الدهون الصحية الموجودة في السمسم، لذلك تعتبر وجبة مثالية لتزويد الجسم بالنشاط، خصوصا في الصباح أو قبل ممارسة التمارين الرياضية.

يحتوي التمر على مضادات أكسدة قوية مثل الفينولات، بينما يحتوي السمسم على مركبات مضادة للالتهابات مثل "السمسمولين" و"السمسمين"، هذه العناصر تعمل معا على تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الجذور الحرة التي تسبب الأمراض المزمنة.

العجوة تحتوي على فيتامينات ب المركبة التي تغذي الجهاز العصبي، بينما يحتوي السمسم على المغنيسيوم والزنك اللذين يساعدان في تحسين وظائف الدماغ وتنشيط الذاكرة، كما أن السكريات الطبيعية في العجوة ترفع من مستوى السيروتونين، مما يمنح الشعور بالراحة وتحسين المزاج.

السمسم غني بالدهون غير المشبعة التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد، مما يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية من التصلب والانسداد. كما أن العجوة تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في ضبط ضغط الدم.

السمسم من أغنى المصادر الطبيعية بالكالسيوم والفسفور، وهما عنصران أساسيان لبناء العظام والأسنان، كما أن المغنيسيوم في التمر يساهم في تحسين امتصاص الكالسيوم، ما يجعل تناول العجوة بالسمسم مفيد جدا للنساء والأطفال وكبار السن.

