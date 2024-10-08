نصائح للأمهات لتقديم وجبة صحية متوازنة للطلاب في اللانش بوكس

التغذية الصحية السليمة أمر مهم للأطفال وطلاب المدارس حيث تساعد التغذية الصحية على النمو العقلي السليم للطفل والمساعدة في التحصيل الدراسي الجيد.

وقالت هيئة الرعاية الصحية: "إذا كان الطفل يشعر بالتعب باستمرار ويعاني من ضعف التركيز، فقد يكون ذلك دليلًا على سوء التغذية".

مكونات الوجبة المتوازنة في اللانش بوكس

ونصحت الأمهات بضرورة التأكد من أن اللانش بوكس يحتوي على وجبة متوازنة تشمل:

١- خضار أو فواكه مثل الخيار والتفاح.

٢- توست أو خبز أسمر بدلًا من العيش الفينو.

٣- نشويات صحية كالبطاطس المهروسة والبطاطا.

٤-بروتينات مثل الجبن أو البيض.

٥- دهون صحية كالمكسرات.

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن تحضير “اللانش بوكس” الصحي من خلال اتباع هذه النصائح:

1- وضع زجاجة مياه محكمة الغلق.

2- إضافة بعض العصائر الطبيعية.

3- الوجبة الأساسية في اللانش بوكس يفضل أن تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل الخبز الأسمر والبروتين مثل الجبن القريش.

4- يمكن إضافة بعض الحلويات والمقرمشات الصحية للأطفال.

كيفية اختيار لانش بوكس صحي

كما وجه معهد التغذية نصائح للأمهات بشأن كيفية اختيار “لانش بوكس” صحي، تزامنا مع بدء العام الدراسي.

وتضمنت نصائح معهد التغذية:

١- أن يكون "اللانش بوكس" محكم الغلق.

٢- محفور عليه رقم 5 أي أنه صُنع من أجود الخامات.

٣- خالٍ من مادة BPa، وهي مادة كيميائية ضارة تستخدم في صناعة البلاستيك.

٤- أن يكون مقسًّما وحجمه مناسبا للطفل.

من جانب آخر، قدمت هيئة الدواء بعض النصائح لحماية الطلاب والطالبات من نزلات البرد والإنفلونزا في العام الدراسي، منها:

- أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​​

- غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام.​​

-تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.​​

- تجنب مخالطة المصاب أو مشاركة أغراضه.​​

- استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه مباشرة.​​

تعويد الطفل على تناول الأكل الصحي

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية تعويد الطفل على تناول الأكل الصحي، والحفاظ على النشاط البدني من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​​

وقالت هيئة الدواء: يقضي الأطفال الغالبية العظمى من يومهم في المدرسة، كما يستهلك معظمهم ما يقارب من نصف سعراتهم الحرارية هناك، وهذا يجعل المدرسة مكانًا رائعا لتعلم وممارسة الأكل الصحي، ويزيد من روعته اتباع نظام غذائي صحي بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب، ومنتجات الألبان، واللحوم الخالية من الدهون، إلى جانب الحد من الدهون المشبَّعة والسكريات المضافة والصوديوم.​​

كما يساعد النشاط البدني على تقليل القلق، وزيادة تركيز الطفل في المدرسة.​​

وأوصت هيئة الدواء المصرية بحصول الطفل على ٦٠ دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًّا، مثل المشي، والجري، وممارسة الرياضة مقسَّمة على سائر اليوم قبل وأثناء وبعد المدرسة.​​