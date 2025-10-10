الجمعة 10 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

اعرفي مكونات أفضل لانش بوكس صحي لطفلك في المدرسة

اللانش بوكس من أهم مكونات الأدوات المدرسية لأنه يحفظ طعام الطفل الذي يتناوله على مدار اليوم الدراسي، لمدة بالنشاط والتركيز.

وتهتم الأمهات بتحضير اللانش بوكس بعناية من حيث يجب أن يكون طعام صحي ومشبع ويساعد الطفل على النشاط والتركيز طوال اليوم الدراسي.

مكونات أفضل لانش بوكس صحي لطفلك 

ويقول الدكتور عبد العزيز حلمي استشاري التغذية العلاجية، إنه طبقًا لأحدث التوصيات العلمية التغذوية للأطفال، فإن اللانش بوكس المثالي يجب أن يكون متوازن وملون ويحتوي على:

  1. مصدر بروتين، وهو أساسي لنمو العضلات والمناعة، ويمكن الاختيار بين، بيضة، أو تونة أو فراخ مشوية، أو كفتة فراخ أو برجر جريل، أو جبن قريش أو جبن بيضاء قليلة الدسم، أو فول أو حمص.
  2. كربوهيدرات معقدة تمنح طاقة تدوم طوال اليوم، مثل توست أسمر أو عيش بلدي، بطاطا مشوية أو بطاطس مسلوقة، شوفان بالمكسرات الخفيفة.
  3. خضار وفاكهة وهى غنية بالألياف والفيتامينات، وكل لانش بوكس يجب أن يحتوي على واحدة على الأقل من هذه الخضروات والفاكهة، خيار، جزر، طماطم شيري، خس، تفاحة، موزة، أو برتقالة.
  4. مشروب صحي، بدلًا من العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية، مثل مياه، أو لبن، أو عصير طبيعي بدون سكر.
وأضاف حلمي، أنه على كل أم أن تجعل اللانش بوكس ملون ومتنوع حتى يتشجع الطفل على تناوله، مع تجهيز الطعام بطريقة لطيفة مثل ساندويتشات صغيرة أو فواكه مقطعة على شكل نجوم وقلوب، وذلك لضمان تغذية الطفل وتقوية مناعته، بشكل جيد والحفاظ على نشاطه وتركيزه طوال اليوم الدراسي ما يساعده على التفوق الدراسي.

احذري من تقديمه في اللانش بوكس، مخاطر تناول اللانشون

مخاطر تقديم المقليات في لانش بوكس المدرسة يوميا

 

