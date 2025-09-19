للمرأة العاملة، ممنوع وضع المعجنات يوميا فى لانش بوكس المدرسة بدلا من الساندويتشات

تجد المرأة العاملة أحيانا صعوبة فى تحضير لانش بوكس متوازن ومتكامل العناصر للأبناء أثناء اليوم الدراسي بسبب ضيق الوقت صباحا.

لذا بعضهن تستسهل شراء المعجنات ووضعها داخل اللانش بوكس كوجبة للطفل أثناء تواجده فى المدرسة دون الوعى بمدى خطورة ذلك على صحته.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن وجبة اللانش بوكس من أهم الوجبات في يوم الطفل الدراسي، إذ تمده بالطاقة والتركيز لمتابعة الدروس والمشاركة في الأنشطة، إلا أن بعض الأمهات قد يفضلن وضع المعجنات يوميا لسهولة تحضيرها أو لجاذبيتها للأطفال، مثل الفطائر المحشوة أو الكرواسون أو البيتزا الصغيرة، وعلى الرغم من كونها خيار مقبول أحيانا، فإن تقديمها بشكل يومي يحمل مخاطر صحية وغذائية ينبغي الانتباه لها.

مخاطر تقديم المعجنات فى لانش بوكس المدرسة

وأضافت مرام، أن من مخاطر تقديم المعجنات فى لانش بوكس المدرسة يوميا:-

ارتفاع السعرات الحرارية والدهون، وأغلب المعجنات تحضر بالدقيق الأبيض والزيوت أو السمن، مما يجعلها غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة، والإفراط في تناولها يوميا يؤدي إلى تراكم السعرات الزائدة، ما يرفع احتمالية زيادة الوزن أو السمنة عند الأطفال.

نقص العناصر الغذائية الأساسية، والساندويتشات الصحية المصنوعة من خبز الحبوب الكاملة مع حشوات مثل الجبن القريش، أو البيض، أو التونة، أو الخضار، تمد الجسم بالبروتين والألياف والفيتامينات، أما المعجنات فهي فقيرة بالألياف والبروتينات والفيتامينات، ما يجعل الطفل يشعر بالشبع المؤقت فقط دون حصوله على المغذيات التي يحتاجها لنموه.

ارتفاع نسبة السكريات والمواد المضافة، وبعض المعجنات تحتوي على حشوات حلوة مثل الشيكولاتة أو المربى، وهي غنية بالسكريات البسيطة التي تسبب ارتفاع سريع في سكر الدم، ثم انخفاضه لاحقا، ما يؤثر على تركيز الطفل في الفصل.

والمعجنات الجاهزة قد تحتوي على مواد حافظة ومحسنات طعم تضر بصحة الجهاز الهضمي على المدى البعيد.

ضعف الطاقة الذهنية والأداء الدراسي، وغياب البروتين والألياف الصحية في وجبة الطفل يجعله يشعر بالجوع سريعا ويفقد تركيزه، بينما تساعد الساندويتشات الغنية بالبروتين والخضار على استقرار الطاقة طوال اليوم، كما أن الوجبات المتوازنة تحسن الذاكرة والانتباه، وهو ما يحتاجه الطالب في الحصص الدراسية.

التأثير على صحة الجهاز الهضمي، والاعتماد اليومي على المعجنات، خاصة المصنوعة من الدقيق الأبيض، قد يسبب الإمساك لصعوبة هضمها وافتقارها للألياف، وقلة تنوع الأطعمة تقلل من صحة ميكروبيوم الأمعاء، ما قد يضعف المناعة.

زيادة احتمالية الحساسية أو عدم تحمل بعض المكونات، والإفراط في تناول الأطعمة المحتوية على الجلوتين الموجود في الدقيق الأبيض قد يزيد فرص ظهور أعراض عدم تحمله لدى بعض الأطفال، والتكرار المستمر لنفس النوع من الطعام يقلل من فرص تجربة أطعمة جديدة غنية بالعناصر المفيدة.

تقديم المعجنات يوميا قد يرسخ لدى الطفل تفضيل الأطعمة السريعة والنشويات على حساب الخضروات والبروتينات، وهذه العادات قد تستمر حتى مرحلة المراهقة والبلوغ، ما يزيد مخاطر السمنة وأمراض القلب والسكري لاحقا.

نصائح لتقديم لانش بوكس متوازن

وتابعت، أنه لتقديم لانش بوكس صحة ومتوازن للأبناء، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

التنوع، احرصي على التنويع بين الساندويتشات الصحية، والخضروات، والفواكه، والمكسرات.

الخبز الصحي، استخدمي خبز الحبوب الكاملة بدلا من الأبيض لزيادة الألياف.

إضافة البروتين، مثل الجبن، والبيض، والدجاج المشوي، أو التونة.

الخضروات والفواكه، أضيفي شرائح خيار، أو جزر، أو طماطم، أو فاكهة موسمية صغيرة مثل التفاح أو العنب.

قدمى المعجنات المحضرة في البيت مرة أو مرتين أسبوعيا مع تحسين قيمتها الغذائية باستخدام دقيق الشوفان أو القمح الكامل وحشوات صحية مثل الجبن والخضار.

شجعي الطفل على شرب الماء بدلا من العصائر السكرية أو المشروبات الغازية.

