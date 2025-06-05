فوائد التمر والماء لصحتك عند الإفطار يوم الوقفة

فوائد التمر والماء عند الإفطار يوم الوقفة، يُعد يوم الوقفة، أو يوم عرفة، من أعظم أيام السنة عند كل مسلم ومسلمة، لما فيه من فضل وأجر عظيم.





ويوم وقفة عرفة؛ هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يقف فيه الحجاج بعرفة، ويُستحب فيه لغير الحاج صيامه، لما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده" (رواه مسلم).

أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، انه مع صيام هذا اليوم الفضيل، يُفضَّل أن يكون الإفطار كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، بالتمر والماء. فهذه السنة النبوية، إلى جانب أنها عبادة، فإنها تحمل أيضًا فوائد صحية وغذائية عظيمة للجسم، خاصة في يوم الصيام الطويل.





أولًا: فوائد التمر عند الإفطار

فوائد التمر

أضافت الدكتورة هدى، أن التمر ليس فقط طعامًا مباركًا، بل هو كنز غذائي يحتوي على عناصر متكاملة يحتاجها الجسم، خاصة بعد ساعات الصيام الطويلة. ومن أبرز فوائده ما يلي:



1. مصدر طبيعي للطاقة:

يحتوي التمر على سكريات طبيعية سهلة الهضم مثل الجلوكوز والفركتوز، وهي تمد الجسم بالطاقة سريعًا بعد الامتناع عن الطعام لساعات طويلة، مما يساعد على إعادة النشاط الحيوي للعضلات والدماغ.

2. تنظيم مستوى السكر في الدم:

على الرغم من أن التمر حلو المذاق، إلا أنه يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بسبب احتوائه على ألياف غذائية تساعد في إبطاء امتصاص السكر، مما يمنع الارتفاع المفاجئ لمستوى السكر بعد الإفطار.

3. تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة:

تناول التمر عند الإفطار يساعد في تنبيه الجهاز الهضمي وإفراز العصارات المعدية بشكل تدريجي، ما يقلل من التلبكات أو التخمة التي قد تحدث عند تناول وجبة ثقيلة مباشرة.

4. غني بالعناصر الغذائية:

التمر يحتوي على مجموعة مهمة من الفيتامينات والمعادن مثل:

البوتاسيوم: الضروري لوظائف القلب والعضلات.

المغنيسيوم: يساهم في تقوية العظام وتنظيم ضغط الدم.

الحديد: يساعد في الوقاية من فقر الدم.

فيتامين B6: يُعزز وظائف الدماغ ويساعد على إنتاج السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج.

5. مضاد طبيعي للإمساك:

بفضل الألياف التي يحتوي عليها، يساعد التمر في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من مشاكل الهضم التي قد يعاني منها البعض بعد ساعات من الصيام.

6. تقوية الجهاز المناعي:

التمر يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد والبوليفينولات، والتي تساعد على مقاومة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة، وهو أمر مهم خاصة في أيام الحر أو التعب العام.

ثانيًا: فوائد شرب الماء عند الإفطار



كما أوضحت الدكتورة هدى، أن شرب الماء عند الإفطار لا يقل أهمية عن تناول التمر، فهو الركيزة الأساسية لتعويض ما فقده الجسم من سوائل خلال يوم الصيام، وله فوائد صحية كثيرة، كما يلي:

1. تعويض السوائل المفقودة:

خلال ساعات الصيام، يفقد الجسم كميات من الماء عن طريق العرق والتنفس، خاصة في أيام الصيف الحارة. شرب الماء مباشرة بعد الأذان يساعد في ترطيب الجسم ومنع الجفاف.

2. تنشيط الدورة الدموية:

الماء يُحسِّن من تدفق الدم، ويزيد من وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم، ما يعزز من الإحساس بالنشاط بعد الصيام.

3. تهيئة المعدة لتناول الطعام:

شرب الماء قبل الأكل يُساعد في تنشيط الجهاز الهضمي وتحضيره لاستقبال الطعام، مما يقلل من فرص الإصابة بعسر الهضم.

4. تنقية الجسم من السموم:

يساعد الماء على تنشيط الكلى وزيادة التبول، ما يُساهم في طرد السموم وتنظيف الجسم، خاصة بعد فترات الصيام الطويلة.

5. تقليل الشهية والتحكم في كمية الطعام:

عندما يُشرب الماء أولًا عند الإفطار، يشعر الشخص بقدر من الشبع، ما يجعله يتحكم في كمية الطعام الذي يتناوله بعد ذلك، وبالتالي يُقلّل من الإفراط في الأكل.

الفطار على التمر

ثالثًا: الفائدة الروحية من الإفطار على التمر والماء



إلى جانب الفوائد الجسدية، فإن للإفطار على التمر والماء بعد صيام يوم عرفة فائدة روحية عظيمة:

الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مما يزيد من الشعور بالقرب من سنته المباركة.

البساطة والبركة في الإفطار، حيث يشجّع التمر والماء على تناول وجبة متوازنة بدون إسراف.

الخشوع والشكر لله عند تذوق أول لقمة بعد صيام يوم فضيل، ما يعمّق الإحساس بالنعمة والتقدير.

رابعًا: الطريقة المثلى للإفطار



للحصول على أفضل استفادة من التمر والماء عند الإفطار يوم الوقفة، يُنصح بالتالي:

تناول 3 تمرات مع كوب ماء فاتر أو دافئ عند الأذان.

الانتظار لبضع دقائق قبل البدء في تناول الوجبة الأساسية، مما يمنح الجسم فرصة للتهيؤ.

تجنب المشروبات الغازية أو الأطعمة الدسمة فورًا بعد الإفطار لتفادي مشاكل الهضم.



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