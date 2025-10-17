فوائد ورق اللورا وشروط تناوله حفاظا على الصحة

فوائد ورق اللورا، ورق اللورا من الأعشاب الشهيرة التى لها رائحة مميز تجعل استخدامه فى الطهى أساسي لأنه يضفى نكهة مميزة وتفضل ربات البيوت كثيرا.

وفوائد ورق اللورا، عديدة لا تقتصر على الطهى فقط بل يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي جعلت استخدامه ضروريا فى الطب القديم.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن ورق الأوراق من الأعشاب التى تستخدم فى الطهى والتتبيلات والشوربة وهو عرف على مر العصور ولها استخدامات عديدة، وتحرص ربات البيوت على التخلص منه بعد الانتهاء الطهى لأن مذاقه مر.

فوائد ورق اللورا

وأضاف سلامة، أن الدراسات أثبتت فوائد عظيمة لورق اللورا، منها:-

الزيت المستخلص من ورق اللورا يبطئ نمو خلايا السرطان.

يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، ويحسن الخلايا اللي تتعرض لسكر عال وبالتالى يخفض مستويات السكر في الدم.

يساعد في التئام الجروح ويقلل العدوى.

المكونات الموجودة فى ورق اللورا تقلل نشاط انزيم له علاقة بتكوين الحصوات بالكلى، وبالتالى يقلل تكوينها.

استنشاق زيت أو بخور ورق اللورا يحسن الذاكرة ويقلل الاجهاد التأكسدي.

يقلل الالتهابات بالجسم.

يدعم جهاز المناعة

يحمي من المواد التي تتسبب فى تلف الخلايا.

مهدئ خفيف للأعصاب.

يعمل على طرد الحشرات.

شروط استخدام ورق اللورا

وتابع، أنه برغم أن ورق اللورا امان إلا أنه ممنوع بلعه لأن الجسم لا يستطيع هضم ورق اللورا، كنا أنه ممنوع استخدامه فى فترات الحمل والرضاعة، وعلى مرضى السكر استخدامه بحذر لأنه يخفض مستوى السكر بالدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.