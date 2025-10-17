السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مودرن سبورت يخطف فوزا مثيرا من وادي دجلة بالدوري الممتاز

مودرن سبورت ووادي
مودرن سبورت ووادي دجلة

حقق فريق مودرن سبورت، الفوز على نظيره وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز

وسجل أحمد يوسف هدف التقدم لصالح مودرن سبورت في الدقيقة 16، وأضاف علي زعزع هدف مودرن الثاني في الدقيقة 72 من تسديدة صاروخية. 

بينما جاء هدف دجلة الوحيد عن طريق أحمد فاروق في الدقيقة 82. 

تشكيل موردن سبورت أمام وادي دجلة 

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمد دسوقي -  علي الفيل - محمود رزق - علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال - محمد مسعد - أحمد يوسف

خط الهجوم: حسام حسن - محمود ممدوح

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، فيجيري، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، آدم رجم، رشاد المتولي، أرنولد ايبا، عبد الرحمن رشدان.

تشكيل وادي دجلة أمام مودن سبورت

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد أیمن، سیف تقى، كمال أبو الفتوح، أحمد رضا

خط الوسط: أحمد سكولز، إسلام كانو، محمد عبد العاطي، میس كاندروب

خط الهجوم: یوسف ویا، فرانك بولي

البدلاء: حسن الحطاب، أحمد دحروج، عمر عدلي، زیاد أسامة، إبراھیم البھنسي، ھشام محمد، محمود دیاسطى، أحمد فاروق، أحمد الشیمي

ترتيب  مودرن سبورت ووادي دجلة 

وبتلك النتيجة يحتل وادي دجلة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يتقدم موردن سبورت للمركز السابع برصيد  15 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موردن سبورت واي دجلة الدوري الممتاز

مواد متعلقة

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

حبيبة صبري لاعبة مسار تنافس على جائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا 2025

بلدية المحلة تواصل السقوط، نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

تضم مصريتين، كاف يعلن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتقدم على وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

الخطيب: قائمة الأهلي في الانتخابات تضم مزيجًا من الخبرة والشباب

سفيرة مصر في بوروندي تحضر مران الأهلي الختامي استعدادا لمباراة إيجل نوار

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا (صور)

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

بمشاركة وزراء وخبراء، جامعة القاهرة تطلق اليوم مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية