الأهلي يفوز على فلاورز البنيني ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد

واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تألقه في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليًا في المغرب خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري، بعدما حقق فوزا كاسحا على فريق فلاورز البنيني في الدور ربع النهائي من البطولة.

وقدم لاعبو الأهلي أداءً قويا على صالة النواصر، ليحسموا اللقاء بنتيجة 43-22، في مباراة تسيدها الفريق الأحمر منذ بدايتها وحتى نهايتها، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق.

وكان الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على البوليس الرواندي، بنتيجة 55 - 20، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، بختام مرحلة المجموعات من البطولة الإفريقية.

قائمة رجال يد الأهلي

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.

