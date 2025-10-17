السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة نادي كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

 يستضيف فريق غزل المحلة، نظيره كهرباء الإسماعيلية اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية 

موعد مباراة غزل المحلة وكهرباء إسماعيلية بالدوري 

ويحتضن استاد غزل المحلة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، مباراة غزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري.

ويدخل غزل المحلة هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد التعادل الإيجابي  أمام فريق الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت 4 أكتوبر الجاري قبل التوقف الدولي.

بينما يدخل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة المباراة بعد  الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-2، والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ترتيب غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية بالدوري 

 ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، جمعها بعد أن خاض 10 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 8 مباريات وتلقى الخسارة في مباراة أخرى.

فيما يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط بعد أن خاض 9 مباريات نجح في الفوز بمباراتين وتعادل في مثلها وتلقى الخسارة في 5 مباريات أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء عبد العال كهرباء الاسماعيلية الدوري الممتاز

مواد متعلقة

نجاح التصويت الإلكتروني للجمعية العمومية لنادي 6 أكتوبر

مودرن سبورت يخطف فوزا مثيرا من وادي دجلة بالدوري الممتاز

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتأخر أمام الفيحاء في الشوط الأول

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

حبيبة صبري لاعبة مسار تنافس على جائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا 2025

بلدية المحلة تواصل السقوط، نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

تضم مصريتين، كاف يعلن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتقدم على وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

بمشاركة وزراء وخبراء، جامعة القاهرة تطلق اليوم مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية