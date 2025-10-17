علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة نادي كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، نظيره كهرباء الإسماعيلية اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية

موعد مباراة غزل المحلة وكهرباء إسماعيلية بالدوري

ويحتضن استاد غزل المحلة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، مباراة غزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري.

ويدخل غزل المحلة هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد التعادل الإيجابي أمام فريق الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت 4 أكتوبر الجاري قبل التوقف الدولي.

بينما يدخل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة المباراة بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-2، والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ترتيب غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية بالدوري

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، جمعها بعد أن خاض 10 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 8 مباريات وتلقى الخسارة في مباراة أخرى.

فيما يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط بعد أن خاض 9 مباريات نجح في الفوز بمباراتين وتعادل في مثلها وتلقى الخسارة في 5 مباريات أخرى.

