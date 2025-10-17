السبت 18 أكتوبر 2025
الدوري السعودي، اتحاد جدة يتأخر أمام الفيحاء في الشوط الأول

اتحاد جدة
اتحاد جدة

تأخر اتحاد جدة أمام نظيره الفيحاء بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الجمعة على ملعب المجمع في الجولة الخامس من دوري روشن السعودي.

وسجل هدف الفيحاء اللاعب ساكالا في الدقيقة 45.

تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء

حراسة المرمى: رايكوفيتش
خط الدفاع: حسن كادش، سعد الموسى، دانيلو بيريرا، الجليدان

وسط الملعب: فابينيو، كانتي، فيصل الغامدي

خط الهجوم: ستيفين بيرجوين، موسى ديابي، كريم بنزيما

ترتيب الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

الجريدة الرسمية