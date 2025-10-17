الانتهاء من الأعمال الإنشائية باستاد النادي المصري الجديد وبدء تجهيزات النجيل والإضاءة

أعلنت الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بـ وزارة الشباب والرياضة، عن الانتهاء الكامل من جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بمدرجات ومنحدرات وسلالم استاد النادي المصري الجديد، الذي يُعد من أبرز المشاريع الرياضية الجاري تنفيذها حاليًا في محافظة بورسعيد.

بيان الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المحددة، موضحة أنه جاري الانتهاء من التشطيبات المعمارية أسفل المدرجات والفندق والمقصورة الرئيسية، إلى جانب تركيب كراسي مدرجات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، واستمرار أعمال تركيب المظلة المعدنية أعلى المقصورة الرئيسية، والتي تُنفذ وفق أحدث المعايير الهندسية لضمان الأمان والراحة للجماهير.

كما أوضحت الوزارة أنه تم البدء في تجهيز أرضية الملعب الرئيسي بزراعة النجيل الطبيعي، بالتوازي مع فرز وتركيب الشاشات الإلكترونية الحديثة داخل الاستاد، فضلًا عن التحضير لتركيب آخر ثمانية أعمدة إنارة مطابقة للمواصفات الفنية الدولية المعتمدة في كبرى الملاعب العالمية.

وتشهد المرحلة الحالية أيضا تنسيقا مكثفا بين الجهات المنفذة لبدء أعمال المرافق الخارجية، والتي تشمل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات، تمهيدًا للانتهاء من المشروع بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة.

ويأتي مشروع استاد المصري الجديد ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وتعزيز قدرة الأندية على استضافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس مكانة الدولة الرائدة في المجال الرياضي.

يُذكر أن فريق المصري البورسعيدي يخوض مبارياته الحالية في الدوري الممتاز على استاد السويس الجديد بمدينة الإسماعيلية، بينما تُقام اللقاءات الجماهيرية على استاد برج العرب في الإسكندرية، إلى حين الانتهاء من الاستاد الجديد وافتتاحه رسميًا.

