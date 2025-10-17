السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الانتهاء من الأعمال الإنشائية باستاد النادي المصري الجديد وبدء تجهيزات النجيل والإضاءة

استاد النادي المصري
استاد النادي المصري

أعلنت الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بـ وزارة الشباب والرياضة، عن الانتهاء الكامل من جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بمدرجات ومنحدرات وسلالم استاد النادي المصري الجديد، الذي يُعد من أبرز المشاريع الرياضية الجاري تنفيذها حاليًا في محافظة بورسعيد.

بيان الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المحددة، موضحة أنه جاري الانتهاء من التشطيبات المعمارية أسفل المدرجات والفندق والمقصورة الرئيسية، إلى جانب تركيب كراسي مدرجات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، واستمرار أعمال تركيب المظلة المعدنية أعلى المقصورة الرئيسية، والتي تُنفذ وفق أحدث المعايير الهندسية لضمان الأمان والراحة للجماهير.

كما أوضحت الوزارة أنه تم البدء في تجهيز أرضية الملعب الرئيسي بزراعة النجيل الطبيعي، بالتوازي مع فرز وتركيب الشاشات الإلكترونية الحديثة داخل الاستاد، فضلًا عن التحضير لتركيب آخر ثمانية أعمدة إنارة مطابقة للمواصفات الفنية الدولية المعتمدة في كبرى الملاعب العالمية.

وتشهد المرحلة الحالية أيضا تنسيقا مكثفا بين الجهات المنفذة لبدء أعمال المرافق الخارجية، والتي تشمل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات، تمهيدًا للانتهاء من المشروع بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة.

ويأتي مشروع استاد المصري الجديد ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وتعزيز قدرة الأندية على استضافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس مكانة الدولة الرائدة في المجال الرياضي.

يُذكر أن فريق المصري البورسعيدي يخوض مبارياته الحالية في الدوري الممتاز على استاد السويس الجديد بمدينة الإسماعيلية، بينما تُقام اللقاءات الجماهيرية على استاد برج العرب في الإسكندرية، إلى حين الانتهاء من الاستاد الجديد وافتتاحه رسميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية المصري النادي المصري استاد النادي المصري استاد النادي المصري الجديد

مواد متعلقة

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري

نجاح التصويت الإلكتروني للجمعية العمومية لنادي 6 أكتوبر

مودرن سبورت يخطف فوزا مثيرا من وادي دجلة بالدوري الممتاز

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتأخر أمام الفيحاء في الشوط الأول

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

حبيبة صبري لاعبة مسار تنافس على جائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا 2025

بلدية المحلة تواصل السقوط، نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

تضم مصريتين، كاف يعلن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

بمشاركة وزراء وخبراء، جامعة القاهرة تطلق اليوم مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية