الجمعة 17 أكتوبر 2025
رياضة

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة عن قائمة زعيم الفلاحين لمواجهة نادي كهرباء الإسماعيلية، غدا الجمعة، على أرضية ملعب استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

قائمة غزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية

بيان لافيينا بشأن شكواه ضد غزل المحلة 

 أعلن نادي لافيينا الرياضي تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي غزل المحلة، بسبب عدم حصوله على نسبة إعادة بيع اللاعب محمد أشرف، المنتقل مؤخرا من غزل المحلة إلى البنك الأهلي.

 وأوضح نادي لافيينا في بيان رسمي أن جميع المحاولات الودية لحل الأزمة مع نادي غزل المحلة باءت بالفشل، مما دفع إدارة النادي إلى اللجوء للاتحاد المصري لكرة القدم لحفظ حقوقها القانونية والمالية.

 وأضاف البيان أن النادي سبق أن تقدم بشكوى مماثلة في الموسم الماضي ضد أحد الأندية، للحصول على نسبة إعادة بيع اللاعب رجب مارو إلى نادي السكة الحديد، مؤكدا حرصه الدائم على حماية حقوقه في جميع الصفقات.

 

 واختتم نادي لافيينا بيانه بالتأكيد على أهمية التعاون بين الأندية لتحقيق مبادئ العدالة الرياضية وضمان حقوق جميع الأطراف داخل المنظومة الكروية.

غزل المحلة كهرباء الإساماعيلية الدوري الممتاز

