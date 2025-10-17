كل ما تريد معرفته عن ملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا مع فريق إيجل نوار البوروندي في مستهل مشوار الأحمر في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقام المباراة على استاد إنواري بمدينة بوجومبورا، ولكن الاسم الدارج للملعب في بوروندي استاد بوجومبورا الدولي، ويسع قرابة ١٤ ألف متفرج وأرضيته من العشب الصناعي وتم افتتاحه في شهر يوليو الماضي.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار غدًا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر غد السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

