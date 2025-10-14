الأربعاء 15 أكتوبر 2025
إخماد حريق اندلع في سيارة شرق الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق نشب داخل سيارة سوزوكي بشارع 45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، دون وقوع إصابات.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا يفيد باندلاع حريق في سيارة سوزوكي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة ومنع امتداد النيران للمحال والمركبات المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي بالسيارة، وتمت السيطرة الكاملة على النيران.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

