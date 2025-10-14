إخماد حريق اندلع في سيارة شرق الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق نشب داخل سيارة سوزوكي بشارع 45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، دون وقوع إصابات.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا يفيد باندلاع حريق في سيارة سوزوكي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة ومنع امتداد النيران للمحال والمركبات المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي بالسيارة، وتمت السيطرة الكاملة على النيران.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.