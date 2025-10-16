أخبار الرياضة اليوم: الخطيب يكشف دور سيد عبد الحفيظ في الأهلي.. جلسة في الزمالك بشأن رشاوي قطاع الناشئين.. سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حصد سالم الدوسري نجم منتخب السعودية وقائد نادي الهلال السعودي، جائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا، في الحفل الذي أقيم، مساء اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض بمركز الملك فهد الثقافي.

وتنافس النجم القطري أكرم عفيف مجددًا مع السعودي سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، إلى جانب الماليزي عارف أيمن لاعب فريق جوهر دار التعظيم الماليزي.

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الاستثمار أصبح شعار المرحلة المقبلة داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على تحقيق موارد مستدامة تواكب حجم التوسع في الخدمات والأنشطة وتضمن بقاء الأهلي في الصدارة ماليا وإداريا ورياضيا.

جاء ذلك خلال الندوة الانتخابية التي عقدها الخطيب بفرع النادي في الشيخ زايد، حيث استعرض خلالها ما حققه الأهلي من بطولات وإنجازات في كرة القدم وبقية الألعاب الرياضية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن ما تحقق هو ثمرة جهد وتخطيط وعمل جماعي.

أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أن الظروف التي يعمل فيها ليست سهلة منذ أول يوم، والجميع يعلم ما يحدث خارج الملعب، ولسوء الحظ ما يحدث خارج الملعب يؤثر على الفريق في الملعب، ونحن نعمل في ظروف صعبة.

وواصل فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "بعيدًا عما يحدث خارج الملعب، فالأداء الذي نؤديه في الملعب جيد جدًا، ومتأكدون إذا كانت هناك فعالية أكبر كانت الأمور ستكون أفضل".

عقد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا اليوم الخميس مع بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وتناول الاجتماع ما أُثير مؤخرًا على لسان وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، في أحد البرامج التليفزيونية، بشأن وجود مخالفات داخل قطاع الناشئين بالنادي وأخذ مقابل مادي من أجل قيد اللاعبين.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، مرانه الأول في بوروندي استعدادا لمواجهة فريق إيجل نوار، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الرئيسي غدا على ملعب اللقاء، لوضع اللمسات الأخيرة قبل المواجهة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل أمام بطل بوروندي، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

تصدر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا قائمة مجلة فوربس، لأعلى لاعبي كرة القدم أجرًا، ليكون بين ثلاثة محترفين في الدوري السعودي ضمن لائحة اللاعبين العشرة الأوائل لموسم 2025-2026.

وهذه المرة السادسة في العقد الأخير التي يتصدر فيها رونالدو قائمة فوربس، ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان بلومبيرغ أن اللاعب البالغ 40 عاما أصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم.

اتخذ نادي الهلال السعودي أولى خطوات تأمين حارسه الدولي المغربي ياسين بونو أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خوفًا من رحيله خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الهلال لمواجهة مضيفه الاتفاق بعد غد السبت في دوري روشن السعودي، قبل أن يستضيف السد في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدها، يوم الثلاثاء.

يمر نادي برشلونة بأزمة داخلية تهز أركان الفريق من الداخل، قبل أيام قليلة من الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وتركزت كل الأنظار على اللاعب الشاب لامين يامال البالغ 17 عامًا وأزمته مع هانز فليك مدرب البرسا.

ووفقا لتقارير موقع ديفينسا سنترال، فقد وصل يامال متأخرًا لحصة تدريبية قبل مواجهة باريس سان جيرمان، فقرر المدرب هانز فليك معاقبته بوضعه على مقاعد البدلاء.

أعلن نادي لافيينا الرياضي تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي غزل المحلة، بسبب عدم حصوله على نسبة إعادة بيع اللاعب محمد أشرف، المنتقل مؤخرا من غزل المحلة إلى البنك الأهلي.

وأوضح نادي لافيينا في بيان رسمي أن جميع المحاولات الودية لحل الأزمة مع نادي غزل المحلة باءت بالفشل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.