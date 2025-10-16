بينهم محمد صلاح، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم

تصدر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا قائمة مجلة فوربس، لأعلى لاعبي كرة القدم أجرًا، ليكون بين ثلاثة محترفين في الدوري السعودي ضمن لائحة اللاعبين العشرة الأوائل لموسم 2025-2026.

سادس مرة خلال 10 سنوات يتصدر فيها رونالدو قائمة أعلى اللاعبين أجرًا

وهذه المرة السادسة في العقد الأخير التي يتصدر فيها رونالدو قائمة فوربس، ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان بلومبيرغ أن اللاعب البالغ 40 عاما أصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم.

280 مليون دولار عائدات رونالدو في العام متفوقًا على ميسي

ومع أرباح من داخل وخارج الملعب تُقدر بقرابة 280 مليون دولار، سيكسب رونالدو الذي يدافع عن ألوان نادي النصر السعودي، أكثر من ضعف ما يجنيه غريمه السابق صاحب المركز الثاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قُدرت عائداته بـ130 مليون دولار، لكن القسم الأكبر منها من خارج الملعب وليس من راتبه مع فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي.

قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في العالم

ويأتي في المركز الثالث لاعب آخر محترف في الدوري السعودي وتحديدا مع الاتحاد بطل الدوري، وهو الفرنسي كريم بنزيما الذي يكسب 104 ملايين دولار سنويا بفضل عقده الضخم مع ناديه.

أما اللاعب الثالث المحترف في الدوري السعودي في قائمة العشرة الأعلى دخلا، فهو زميل رونالدو في النصر المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي يكسب ما يقدر بقرابة 54 مليون دولار، ليحتل بذلك المركز الثامن على قائمة فوربس.

في الواقع، خسر الدوري السعودي لاعبا على لائحة العشرة الأوائل مقارنة بقائمة الموسم الماضي، وهو البرازيلي نيمار الذي غادر الهلال في يناير ليعود إلى نادي بداياته سانتوس.

حل نيمار في القائمة الماضية في المركز الثالث بعدما قدرت عائداته بـ 110 ملايين دولار في 2024-2025، لكنه الآن يكسب على ما يبدو 38 مليون دولار فقط، معظمها من عقود ليس لها علاقة بنادي سانتوس.

وعلى الرغم من قوة وثروة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أنفقت أنديته مبلغا قياسيا قدره 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) على الانتقالات هذا الصيف، إلا أن لاعبين اثنين فقط من البريميرليج نجحا في الوصول إلى المراكز العشرة الأولى، وهما النروجي إرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الذي جاء في المركز الخامس، والمصري محمد صلاح، هداف ليفربول حامل اللقب الذي جاء في المركز السابع.

والدوري الأكثر تمثيلا في قائمة العشرة الأوائل هو الإسباني بوجود ثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم الفرنسي كيليان مبابي (الرابع)، البرازيلي فينيسيوس جونيور (السادس)، والإنجليزي جود بيلينجهام (التاسع).

أما اللاعب الآخر من الدوري الإسباني، فهو نجم برشلونة الشاب لامين يامال الذي يحتل المركز العاشر بـ 43 مليون دولار عائد سنوي.

وقالت فوربس في بيان "من المتوقع أن يكسب لاعبو كرة القدم العشرة الأعلى أجرا في العالم مجتمعين ما يقدر بقرابة 945 مليون دولار خلال موسم 2025-2026.

