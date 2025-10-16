الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يخوض مرانه الأول في بوروندي استعدادًا لمواجهة إيجل نوار (صور)

مران الأهلي
مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، مرانه الأول في بوروندي استعدادا لمواجهة فريق إيجل نوار، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الرئيسي غدا على ملعب اللقاء، لوضع اللمسات الأخيرة قبل المواجهة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل أمام بطل بوروندي، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا ايجل نوار الأهلي وإيجل نوار

الجريدة الرسمية