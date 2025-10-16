الأهلي يخوض مرانه الأول في بوروندي استعدادًا لمواجهة إيجل نوار (صور)

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، مرانه الأول في بوروندي استعدادا لمواجهة فريق إيجل نوار، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الرئيسي غدا على ملعب اللقاء، لوضع اللمسات الأخيرة قبل المواجهة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل أمام بطل بوروندي، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.