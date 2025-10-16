الخطيب يكشف آلية عمل مجلس إدارة الأهلي في الفترة المقبلة

كشف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن آلية عمل مجلس الإدارة الفترة المقبلة والعديد من الأمور الأخرى وذلك خلال الندوة الانتخابية لقائمته بفرع النادي الأهلي

تصريحات الخطيب في الندوة الانتخابية

وقال الخطيب: "إن هذه هي المرة الأولى في تاريخه التي يفكر فيها في صحته قبل مصلحة النادي، موضحا: "اتخذت قرار عدم الترشح بناء على نصيحة الأطباء، لكن مجلس الإدارة رفض موقفي وأصدر بيانا بهذا الشأن، وخلال فترة الراحة التي امتدت لأربعة أيام، تلقيت رسائل كثيرة من الجماهير وأعضاء النادي تحثني على الاستمرار، مع مراعاة ظروفي الصحية والتواجد بشكل يتناسب مع حالتي".

وأضاف رئيس الأهلي: "مشاعر الناس كانت دافع كبيرا لي، وصلت لدرجة أنني أثناء سيري في الشارع وجدت أسرة علقت لافتة على جدار منزلها تطلب مني الاستمرار في قيادة النادي، وهو أمر أشعرني بالمسئولية تجاه هذه الثقة الكبيرة".

وتابع الخطيب: "شركات النادي وأعضاء مجلس الإدارة أيضا طالبوني بالبقاء، ولذلك رأيت أن من حق الأهلي علي أن أواصل العمل، لكن بطريقة مختلفة تتيح لي الحفاظ على صحتي".

الية عمل مجلس إدارة الأهلي

وأشار إلى أن الفترة الماضية كانت شاقة للغاية، قائلا: "على مدار 8 سنوات كنت أعمل بشكل يومي داخل النادي ولساعات طويلة تصل إلى 8 أو 9 ساعات، وهذا أصبح مجهدا بالنسبة لي، لذلك اتفقنا داخل القائمة على تقسيم الملفات بين أعضاء مجلس الإدارة لمتابعتها بشكل جماعي، على أن أتولى الإشراف العام مع نائب الرئيس وأمين الصندوق".

وأكد الخطيب، أن إدارة النادي وضعت منذ عام 2017 رؤية واضحة تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: المبادئ، والتاريخ، والتطوير، موضحا أن هذه الأسس كانت منهج العمل في كل الملفات الرياضية والخدمية والإنشائية داخل النادي، مؤكدا على أن ميزانية الأهلي قفزت من 800 مليون إلى 8.5 مليار جنيه خلال 8 سنوات دون أي ديون على أراضي النادي.

وأضاف الخطيب أن تحقيق هذه الرؤية تطلب إدارة محترفة واستثمارا حقيقيًا وابتكارا في تنمية الموارد المالية لتمويل المشروعات وتطوير الخدمات، وهو ما تحقق بجهود أبناء النادي المخلصين.

وشدد رئيس الأهلي على أن النادي ملك لكل من ينتمي إليه ويخلص له من أعضاء وجماهير، معتبرا أن هذا الإخلاص هو أحد أسرار نجاح الأهلي عبر تاريخه الطويل.

وأشار الخطيب إلى أن دورتي مجلس الإدارة 2017-2021 و2021-2025 شهدت جهودا كبيرة من كوادر النادي الذين بذلوا كل ما لديهم لخدمة الكيان وتحقيق تطلعات جماهيره.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة عمل خلال الفترة الماضية على صياغة لائحة النظام الأساسي للنادي، شارك فيه ممثلون عن مختلف فئات المجتمع، لينتج عنه ما وصفه بـ"دستور الأهلي" الذي يحمي النادي ويحدد مساره نحو المستقبل.

المرشحون لانتخابات الأهلي

وتشمل أسماء المرشحين كل من:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابهما من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.