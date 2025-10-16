فيريرا ينفي استبعاده لأوشينج وجهاد: نبدأ مشروعًا جديدًا في الزمالك

نفى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صحة ما تردد بشأن استبعاده الثنائي بارون أوشينج ومحمود جهاد من حساباته، مؤكدًا أنه يؤمن بإمكانات اللاعبين ويسعى لتجهيزهما بشكل تدريجي ضمن مشروع الفريق الجديد.

وقال فيريرا في تصريحات صحفية: "بارون أوشينج لاعب صغير في السن، وما قيل عن رحيليه غير صحيح على الإطلاق. هو يكتسب الخبرات حاليًا وسيتم الدفع به تدريجيًا في الوقت المناسب".

وأضاف: "محمود جهاد لاعب جيد للغاية، وقد تدرب معنا منذ بداية الموسم، وأنا مقتنع تمامًا به، وسيتم دمجه بشكل تدريجي أيضًا".

واعتذر المدير الفني لنادي الزمالك عن عدم إقامة مؤتمر صحفي في بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الاكتفاء بالحديث بعد المباريات لم يكن كافيًا، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل مع الصحفيين لمواجهة الشائعات.

وقال: "أعتذر باسم النادي لعدم تنظيم مؤتمر صحفي في بداية الموسم، وكان من المفترض أن يتم قبل عدة أشهر. هناك الكثير من الأخبار غير الدقيقة تُنشر، ونحن نريد أن نوفر المعلومات من مصدرها الرسمي".

وأضاف: "نُدرك أن الظروف التي نعمل بها صعبة، وما يحدث خارج الملعب يؤثر علينا داخله، لكن رغم ذلك، الأداء داخل المستطيل الأخضر جيد جدًا".

تحدث فيريرا عن مشروع الزمالك الجديد، مؤكدًا أن الفريق يمر بمرحلة بناء، ويحتاج للوقت من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب.

وقال: "الجمهور يريد الفوز بنتائج كبيرة في كل مباراة، ونحن أيضًا نتمنى ذلك. لكننا نبدأ من جديد: فريق جديد، إدارة كرة جديدة، جهاز فني جديد، والهرم لم يُبنَ في يوم. نحتاج وقتًا، ونثق أننا سنصل لمستوى مميز".

واستشهد المدير الفني للزمالك بتجارب كبار المدربين في أوروبا لتوضيح أهمية الصبر على المشروعات الكروية، قائلًا: "في الموسم الماضي، لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان تعرض لهجوم إعلامي بسبب عدم التأهل المبكر، وبعدها أصبح أفضل مدرب. وجوارديولا عندما وصل إلى مانشستر سيتي في 2016 لم يفز بشيء، لكنه صبر وفاز بالدوري 6 مرات خلال 7 مواسم".

وكشف فيريرا عن التحديات المالية التي يواجهها الفريق، قائلًا: "الجميع يعرف أن هناك تأخرًا في صرف الرواتب. اللاعبون والجهاز الفني والعمال ينتظرون مستحقاتهم، وهذا يؤثر على تركيزهم. أخبرت اللاعبين الشباب إذا احتاجوا مالًا فليتحدثوا معي شخصيًا، وقبل أيام قليلة تم صرف دفعة من المستحقات".

واختتم المدير الفني حديثه مؤكدًا على الشفافية في تقييم الأداء، قائلًا: "إذا لعب الفريق بشكل سيئ سأعترف، كما فعلت عقب لقاء وادي دجلة، وقلت إننا لا نستحق نقطة. نحن نعمل بكل جدية، والمهم ألا نخدع أنفسنا بسبب فوز أو خسارة. لم نصل لمرحلة الامتياز بعد، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

