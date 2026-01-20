ما الأعمال المستحبة في شهر شعبان غير الصيام؟ (فيديو)

الثلاثاء 20 يناير 2026
أكد الشيخ أحمد السيد السعيد، الواعظ بـمجمع البحوث الإسلامية، أن شهر شعبان ميدان للتهيئة ولا يقتصر على الصيام وحده، مشيرا إلى أن شعبان يتسع لكل طاعة تُصلح القلب وتُعده لرمضان.

 

هل يوجد أعمال مستحبة في شعبان غير الصيام؟ 

وقال الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية في لقاء مع “فيتو” إنه يُستحب في شهر شعبان الإكثار من الذكر والاستغفار وترقيق القلب بتلاوة القرآن، ورد المظالم، وصلة الأرحام، والعُمرة والإصلاح بين الناس، وقضاء الحوائج.

وأوضح الشيخ أحمد أن هذه الأعمال تجعل المسلم يدخل على شهر رمضان بقلب سليم، ويستطيع العبادة ويحبها ويألف الطاعة.

 

 

لماذا سمي شعبان بهذا الاسم؟

 قيل إن شهر شعبان سمي بهذا الاسم لتشعب القبائل فيه بحثًا عن الكلأ والمرعى بعد قعودهم عن القتال في رجب، الشهر الحرام. وقيل بل لتفرقهم وتشعبهم في طلب المياه. ويعزو بعضهم تسميته إلى تشعب الأغصان في الوقت الذي سمي فيه تمامًا كما سمي شهرا جمادى لأن الماء كان يجمد فيهما زمن تسميتهما. وقال اللُّغويُّ أحمد بن يحيي: قال بعضهم: إنما سمي شعبانُ شعبانَ لأنه شَعَبَ، أي ظهر من بين شهري رمضان ورجب. ولما كانت العرب تنسأ (تؤجل) الأشهر الحُرُم فقد كانت تُدخِل رجب في شعبان ويطلقون عليهما الرجبان كما أطلقوا على المحرم وصفر

 

ما معنى شعبان؟


وكان للعرب أسماء خاصة للشهور. فعلى سبيل المثال، كانت ثمود تبدأ سنتها من شهر “دَيْمر” الموافق لشهر رمضان وتسمي شعبان “مَوْهاء”. ومن الأسماء التي أُطلقت عليه قبل مجيء الإسلام بزمن طويل واستعملته العرب العاربة عادل، ومن معاني العادل الشخص الذي يعدل بربه، ولربما سُمي كذلك لأنهم كانوا يعدلون به رجب في النّسيء. ومنه قول المرأة للحجاج: إنك لقاسط عادل، ومنه حديث علي رضي الله عنه: كذب العادلون بك إذ شبَّهوك بأصنامهم.

ومن الأسماء الأخرى التي أطلقتها عليه العرب العاربة اسم كُسع. والكسع شدة المَرِّ، ويقال كَسَعَه بكذا إذا جعله تابعًا له ومُذهبا به، ومن أسمائه الأخرى التي ذكرها البيروني في الآثار الباقية عن القرون الخالية اسم واغلة، كما ذكر أن رمضان كان يُسمى ناطلة. ويقول: الواغل هو الداخل على شراب ولم يُدعَ إليه، وذلك لهجومه على شهر رمضان.

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

