رسميا، لافيينا يتقدم بشكوى ضد غزل المحلة بسبب مستحقات محمد أشرف

أعلن نادي لافيينا الرياضي تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي غزل المحلة، بسبب عدم حصوله على نسبة إعادة بيع اللاعب محمد أشرف، المنتقل مؤخرا من غزل المحلة إلى البنك الأهلي.

بيان لافيينا بشأن شكواه ضد غزل المحلة

وأوضح نادي لافيينا في بيان رسمي أن جميع المحاولات الودية لحل الأزمة مع نادي غزل المحلة باءت بالفشل، مما دفع إدارة النادي إلى اللجوء للاتحاد المصري لكرة القدم لحفظ حقوقها القانونية والمالية.

وأضاف البيان أن النادي سبق أن تقدم بشكوى مماثلة في الموسم الماضي ضد أحد الأندية، للحصول على نسبة إعادة بيع اللاعب رجب مارو إلى نادي السكة الحديد، مؤكدا حرصه الدائم على حماية حقوقه في جميع الصفقات.

واختتم نادي لافيينا بيانه بالتأكيد على أهمية التعاون بين الأندية لتحقيق مبادئ العدالة الرياضية وضمان حقوق جميع الأطراف داخل المنظومة الكروية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.