سالم الدوسري يحصد جائزة أفضل لاعب داخل آسيا 2025

حصد سالم الدوسري نجم منتخب السعودية وقائد نادي الهلال السعودي، جائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا، في الحفل الذي أقيم، مساء اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض بمركز الملك فهد الثقافي.

وتنافس النجم القطري أكرم عفيف مجددًا مع السعودي سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، إلى جانب الماليزي عارف أيمن لاعب فريق جوهر دار التعظيم الماليزي.

المرشحون لجائزة الأفضل في آسيا من خارج القارة

أما في فئة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة، فتشهد المنافسة حضورًا قويًّا بين الإيراني مهدي طارمي، والياباني تاكيفوسا كوبو، والكوري الجنوبي لي كانغ إن، نجم باريس سان جيرمان وبطل دوري أبطال أوروبا الأخيرة.

وفي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا، يتواجد السعودي حامد يوسف في منافسة مع الأسترالي أليكس بادولاتو، والأوزبكي صدر الدين حسنوف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.