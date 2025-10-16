جلسة التصوير الرسمية لـ بيراميدز قبل مباراة السوبر الأفريقي (صور)

السوبر الأفريقي، أجرى فريق نادي بيراميدز جلسة التصوير الرسمية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، قبل مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمعه بنظيره نادي نهضة بركان المغربي.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وحقق بيراميدز لقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، قبل أن يحقق مؤخرا كأس القارات الثلاث على حساب الأهلي السعودي.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

يدير مباراة بيراميدز ونهضة بركان طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله دشراوي من تونس.

