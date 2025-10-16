مفاجأة، هانز فليك يهدد بالرحيل عن برشلونة بسبب لامين يامال

يمر نادي برشلونة بأزمة داخلية تهز أركان الفريق من الداخل، قبل أيام قليلة من الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وتركزت كل الأنظار على اللاعب الشاب لامين يامال البالغ 17 عامًا وأزمته مع هانز فليك مدرب البرسا.

تأخر يامال عن التدريبات يضع فليك في موقف مُحرج

ووفقا لتقارير موقع ديفينسا سنترال، فقد وصل يامال متأخرًا لحصة تدريبية قبل مواجهة باريس سان جيرمان، فقرر المدرب هانز فليك معاقبته بوضعه على مقاعد البدلاء.

لكن التدخل المباشر من خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قلب الموازين، وقام ديكو المدير الرياضى بإبلاغ الرئيس، وطلب الأخير أن يشارك يامال أساسيا مهما كانت الظروف، حتى ولو كان غير جاهز بدنيًا.

النتيجة كانت هزيمة (1-2) على أرضه، إذلال جماهيري، وسلطة المدرب أصبحت محل شك.

فليك يعاقب رافينيا على نفس موقف يامال

فليك كان قد عاقب رافينيا لنفس السبب قبل أسابيع، لكن مع يامال لم يجرؤ أحد على اتخاذ نفس القرار، وهو ما أغضب المدرب الألماني من غرور لامين يامال وانضباطه المنعدم، وسلوكه الفردي الذي يعارض فلسفته تمامًا.

ووفقا للموقع الإسباني، فإن مصادر داخلية تؤكد أن المدرب الألماني هانز فليك مستعد لمغادرة النادي نهاية الموسم إذا استمرت الأمور على هذا الحال.

وأن العلاقة بين لابورتا وديكو وفليك تدهورت بشدة بعد التدخل المباشر في القرارات الفنية.

مع اقتراب الكلاسيكو، يبدو مشروع برشلونة مهددًا بالفوضى الداخلية، وفقدان السيطرة المؤسسية، وأزمة رياضية تتصاعد يوما بعد يوم.

