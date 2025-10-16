الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يكشف دور سيد عبد الحفيظ في الأهلي الفترة المقبلة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الاستثمار أصبح شعار المرحلة المقبلة داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على تحقيق موارد مستدامة تواكب حجم التوسع في الخدمات والأنشطة وتضمن بقاء الأهلي في الصدارة ماليا وإداريا ورياضيا.

جاء ذلك خلال الندوة الانتخابية التي عقدها الخطيب بفرع النادي في الشيخ زايد، حيث استعرض خلالها ما حققه الأهلي من بطولات وإنجازات في كرة القدم وبقية الألعاب الرياضية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن ما تحقق هو ثمرة جهد وتخطيط وعمل جماعي.

إنجازات الأهلي في عهد الخطيب

وشهدت الندوة عرض فيلم تسجيلي لأبرز بطولات فريق الكرة، وتحدث الخطيب عقب العرض مؤكدا أن قطاع كرة القدم بالأهلي شهد إنجازات استثنائية على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن أي إخفاق يحدث يتم التعامل معه بسرعة وبأسلوب احترافي، بما يضمن استمرار مسيرة النجاح والتطور داخل النادي.

ووجّه الخطيب الشكر لكل من ساهم في إنجازات الفريق من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية ولجان تخطيط وعمال، مشيرا إلى أن روح العمل الجماعي هي الأساس في استمرار تفوق الأهلي.

كما استعرض الخطيب إنجازات الألعاب الجماعية الأخرى مثل السلة واليد والطائرة، مؤكدًا أن ما تحقق على مستوى الرجال والسيدات في تلك الألعاب يعكس حجم الاهتمام والرعاية داخل النادي.

ووجه رئيس الأهلي الشكر لكل من رؤوف عبد القادر، المدير السابق للنشاط الرياضي، وخالد العوضي، المدير الحالي، على الجهود الكبيرة التي قدماها لتطوير منظومة النشاط الرياضي وتحقيق المزيد من البطولات.

الأهلي يعيش طفرة اقتصادية

وأشار الخطيب إلى أن الأهلي يعيش طفرة اقتصادية كبيرة بفضل السياسات الاستثمارية والرؤية الواضحة التي تبنتها الإدارة خلال السنوات الماضية، موضحا أن شركة الأهلي للخدمات الرياضية أسهمت في تقليل النفقات وتوفير احتياجات النشاط الرياضي داخليا وخارجيا، بينما نجحت شركة الأهلي لكرة القدم في تحقيق استفادة تجارية من حقوق اللاعبين وتعظيم العوائد المالية التي ساعدت النادي في إبرام صفقات كبرى.

كما تحدث الخطيب عن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، مشيدا بما تحقق من مشروعات وإنجازات على مدار مجلسين متتاليين، مؤكدًا أن ملف الإنشاءات كان من أهم أولويات مجلس الإدارة، ونتج عنه توسع كبير في البنية التحتية داخل فروع الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس.

وأوضح رئيس الأهلي أن مساحة منشآت النادي ارتفعت من 88 فدانا في عام 2017 إلى 249 فدانا حاليا، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس رؤية النادي في خدمة الأعضاء وتوسيع قاعدة الخدمات.

وأضاف أن الأهلي كان من أوائل المؤسسات التي طبقت مبادرة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا حرص النادي على تحقيق العدالة الاجتماعية داخل منظومته.

دور ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ

وأشاد الخطيب بالمهندس ياسين منصور، المرشح لمنصب نائب رئيس النادي، واصفا إياه بأنه أحد أهم رجال الاستثمار والإدارة المالية في مصر والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن وجوده يمثل إضافة قوية لمجلس الإدارة في المرحلة المقبلة.

واختتم الخطيب تصريحاته بالإشادة بالكابتن سيد عبدالحفيظ، مؤكدا أنه من أبناء الأهلي المخلصين الذين تربوا على مبادئه وأخلاقه، قائلا: "سيد عبدالحفيظ يعرف أصول الأهلي واتربى عليها، وبيغرسها في الأجيال الجديدة، راجل مخلص وعنده قدرة كبيرة على المساهمة في صنع القرار، وأنا مش هقدر أتابع كل التفاصيل يوميا، لكن واثق إن سيد هيقدر ويكمل بنفس الإخلاص والعطاء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطيب محمود الخطيب الأهلي النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ

مواد متعلقة

الأهلي يخوض مرانه الأول في بوروندي استعدادًا لمواجهة إيجل نوار (صور)

الخطيب يكشف آلية عمل مجلس إدارة الأهلي في الفترة المقبلة

الخطيب يكشف كواليس قراره بالاعتذار عن الترشح لانتخابات الأهلي وسبب تراجعه

خسر فيها أمام فيتالو، الأهلي يسعى لكسر عقدة الملاعب البوروندية في دوري أبطال أفريقيا

رسميا، لافيينا يتقدم بشكوى ضد غزل المحلة بسبب مستحقات محمد أشرف

بعثة الأهلي تصل فندق إقامتها في بوروندي (صور)

نتائج 4 مواجهات من مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

سفير مصر في بوروندي يستقبل بعثة الأهلي بمطار بوجومبورا

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

صدمة مزدوجة، "الثروة الداجنة" تتوقع زيادة أسعار الدواجن بعد ارتفاع الوقود

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية