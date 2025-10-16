الخطيب يكشف دور سيد عبد الحفيظ في الأهلي الفترة المقبلة

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الاستثمار أصبح شعار المرحلة المقبلة داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على تحقيق موارد مستدامة تواكب حجم التوسع في الخدمات والأنشطة وتضمن بقاء الأهلي في الصدارة ماليا وإداريا ورياضيا.

جاء ذلك خلال الندوة الانتخابية التي عقدها الخطيب بفرع النادي في الشيخ زايد، حيث استعرض خلالها ما حققه الأهلي من بطولات وإنجازات في كرة القدم وبقية الألعاب الرياضية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن ما تحقق هو ثمرة جهد وتخطيط وعمل جماعي.

إنجازات الأهلي في عهد الخطيب

وشهدت الندوة عرض فيلم تسجيلي لأبرز بطولات فريق الكرة، وتحدث الخطيب عقب العرض مؤكدا أن قطاع كرة القدم بالأهلي شهد إنجازات استثنائية على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن أي إخفاق يحدث يتم التعامل معه بسرعة وبأسلوب احترافي، بما يضمن استمرار مسيرة النجاح والتطور داخل النادي.

ووجّه الخطيب الشكر لكل من ساهم في إنجازات الفريق من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية ولجان تخطيط وعمال، مشيرا إلى أن روح العمل الجماعي هي الأساس في استمرار تفوق الأهلي.

كما استعرض الخطيب إنجازات الألعاب الجماعية الأخرى مثل السلة واليد والطائرة، مؤكدًا أن ما تحقق على مستوى الرجال والسيدات في تلك الألعاب يعكس حجم الاهتمام والرعاية داخل النادي.

ووجه رئيس الأهلي الشكر لكل من رؤوف عبد القادر، المدير السابق للنشاط الرياضي، وخالد العوضي، المدير الحالي، على الجهود الكبيرة التي قدماها لتطوير منظومة النشاط الرياضي وتحقيق المزيد من البطولات.

الأهلي يعيش طفرة اقتصادية

وأشار الخطيب إلى أن الأهلي يعيش طفرة اقتصادية كبيرة بفضل السياسات الاستثمارية والرؤية الواضحة التي تبنتها الإدارة خلال السنوات الماضية، موضحا أن شركة الأهلي للخدمات الرياضية أسهمت في تقليل النفقات وتوفير احتياجات النشاط الرياضي داخليا وخارجيا، بينما نجحت شركة الأهلي لكرة القدم في تحقيق استفادة تجارية من حقوق اللاعبين وتعظيم العوائد المالية التي ساعدت النادي في إبرام صفقات كبرى.

كما تحدث الخطيب عن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، مشيدا بما تحقق من مشروعات وإنجازات على مدار مجلسين متتاليين، مؤكدًا أن ملف الإنشاءات كان من أهم أولويات مجلس الإدارة، ونتج عنه توسع كبير في البنية التحتية داخل فروع الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس.

وأوضح رئيس الأهلي أن مساحة منشآت النادي ارتفعت من 88 فدانا في عام 2017 إلى 249 فدانا حاليا، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس رؤية النادي في خدمة الأعضاء وتوسيع قاعدة الخدمات.

وأضاف أن الأهلي كان من أوائل المؤسسات التي طبقت مبادرة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا حرص النادي على تحقيق العدالة الاجتماعية داخل منظومته.

دور ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ

وأشاد الخطيب بالمهندس ياسين منصور، المرشح لمنصب نائب رئيس النادي، واصفا إياه بأنه أحد أهم رجال الاستثمار والإدارة المالية في مصر والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن وجوده يمثل إضافة قوية لمجلس الإدارة في المرحلة المقبلة.

واختتم الخطيب تصريحاته بالإشادة بالكابتن سيد عبدالحفيظ، مؤكدا أنه من أبناء الأهلي المخلصين الذين تربوا على مبادئه وأخلاقه، قائلا: "سيد عبدالحفيظ يعرف أصول الأهلي واتربى عليها، وبيغرسها في الأجيال الجديدة، راجل مخلص وعنده قدرة كبيرة على المساهمة في صنع القرار، وأنا مش هقدر أتابع كل التفاصيل يوميا، لكن واثق إن سيد هيقدر ويكمل بنفس الإخلاص والعطاء".

