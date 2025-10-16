يانيك فيريرا يعرض على صغار الزمالك أموالا للمشاركة في التدريبات

أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أن الظروف التي يعمل فيها ليست سهلة منذ أول يوم، والجميع يعلم ما يحدث خارج الملعب، ولسوء الحظ ما يحدث خارج الملعب يؤثر على الفريق في الملعب، ونحن نعمل في ظروف صعبة.

وواصل فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "بعيدًا عما يحدث خارج الملعب، فالأداء الذي نؤديه في الملعب جيد جدًا، ومتأكدون إذا كانت هناك فاعلية أكبر كانت الأمور ستكون أفضل".

فيريرا يعرض أموال على اللاعبين الصغار للمشاركة في التدريبات

وأضاف: "أخبرت اللاعبين الصغار بأنه إذا كان أي منهم يحتاج أموال فليطلبها مني وبعد أيام قليلة صرف النادي دفعة من مستحقات اللاعبين".

وتابع: "تناقشت مع رئيس النادي والإدارة الأسبوع الماضي عن الفريق، ورئيس الزمالك قال إن النتائج والأداء جيد جدًا وفقًا للظروف التي يمر بها الفريق والنادي، الجمهور يريدنا أن نفوز بخماسية في كل لقاء، ونحن نتمنى أن نفوز كل مباراة بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، نحن نبدأ مشروع جديد في الزمالك، فريق جديد وإدارة كرة جديدة وجهاز فني جديد، والأهرامات لم يتم بناؤها في يوم واحد، ونحتاج للوقت كي نظهر بأفضل صورة".

فيريرا يضرب المثل بـ إنريكي وجوارديولا

وواصل فيريرا:" في الموسم الماضي كان لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان كان يتعرض لانتقادات حادة من الإعلام لأن الفريق في ديسمبر الماضي لم يكن حسم تأهله للمرحلة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وبعدها بعدة أشهر نفس وسائل الإعلام صنفته كأحسن مدرب، وفريقه حقق دوري أبطال أوروبا وأصبح أفضل فريق يقدم كرة قدم".

وتابع المدير الفني:" جوارديولا عندما وصل مانشستر سيتي 2016 لم يحقق أي بطولة، وتم قتله إعلاميًا هو والفريق، ولكنه حافظ على هدوئه وعمل بجدية وفاز النادي بعدها بالدوري 6 مرات في أخر 7 مواسم".

وأضاف فيريرا:" أثق في اللاعبين جيدًا وأثق في منهجي في كرة القدم، ولم نصل لمرحلة الامتياز حتى الآن، والمهم ألا تعمينا نتيجة المباراة، وعندما كنا نفوز نتعامل بتواضع بالرغم من أن الإعلام كان يشيد بالفريق وعندما نخسر ينتقدنا الإعلام ويصف الفريق بأنه سيء ونحن لسنا كذلك، وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة المقبلة".

وتابع المدير الفني:" الجميع يعلم الظروف الخارجية، اللاعبون والجهاز الفني والعمال ينتظرون رواتبهم، وهذه أصعب نقطة تقابلنا في الوقت الحالي، وهذا الموضوع يشغل عقول اللاعبين في التدريبات وعليهم أن يكون تركيزهم فقط في الملعب".

وأوضح أن المؤتمرات الصحفية عقب المباراة ليست منصة لتعبير الصحفي عن رأيه، ونريد أن نتحدث عن المباراة بشكل أكبر لأن الصحفي يسأل عن عدم مشاركة لاعب في المباراة من عدمه.

وأضاف:" إذا كان الفريق سيئ سأعلن ذلك مثلما حدث في المؤتمر الصحفي عقب لقاء وادي دجلة وأكدت خلاله أننا لا نستحق أي نقطة، وأنا أتحدث بصراحة وشفافية مع الجميع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.