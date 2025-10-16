الجمعة 17 أكتوبر 2025
الهلال السعودي يتفق مع ياسين بونو على تجديد عقده حتى 2028

ياسين بونو، فيتو
اتخذ نادي الهلال السعودي أولى خطوات تأمين حارسه الدولي المغربي ياسين بونو أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خوفًا من رحيله خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الهلال لمواجهة مضيفه الاتفاق بعد غد السبت في دوري روشن السعودي، قبل أن يستضيف السد في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدها، يوم الثلاثاء.

ويأمل الهلال في تحسين وضعه بترتيب الدوري عندما يلتقي الاتفاق، إذ حقق الفريق انتصارين مقابل تعادلين ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 8 نقاط.

اتفاق بين الهلال السعودي وياسين بونو على التجديد

اقترب نادي الهلال السعودي من إبرام اتفاق نهائي مع المغربي ياسين بونو، لتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

ياسين بونو انضم إلى صفوف نادي الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني، بعقد يمتد لثلاث سنوات، ينتهي في صيف 2026.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الهلال اتفقت بشكل شبه نهائي مع بونو على تجديد عقده.

وأشارت إلى أن الحارس الدولي المغربي سيوقع على عقد جديد لمدة موسمين مقبلين حتى 2028، بخلاف الموسم الحالي.
 

الجريدة الرسمية