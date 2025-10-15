أخبار الحوادث اليوم: جهود أمنية لضبط طفل متهم بقتل زميله بالإسماعيلية.. النقض ترفض طعن شركة روتانا ضد شيرين عبد الوهاب.. ومقتل شقيقين بوابل من الرصاص بالعياط
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
جهود أمنية مكثفة لضبط طفل متهم بقتل زميله وتحويل جثته إلى أشلاء بالإسماعيلية
أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عاما على قتل زميله في المدرسة والبالغ من العمر 12 عاما بمنطقة كارفور بمحافظة الإسماعيلية.
إحالة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة للجنايات
أحالت النيابة المختصة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة، إلى محكمة الجنايات.
مقتل شقيقين بوابل من الرصاص في العياط
شهدت قرية العطف بـمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، حالة من الحزن عقب مقتل شقيقين إثر إصابتهما بطلقات نارية، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.
العناية الإلهية تنقذ 3 أشخاص من الموت بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية
أنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص من الغرق عقب سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في ترعة المريوطية بالجيزة، وتحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة انتشال السيارة من داخل المياه.
النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية المتهمة بقتل زوجها وأطفاله في المنيا (فيديو)
أذاعت النيابة العامة مرافعتها في قضية اتهام ربة منزل بقتل زوجها وأطفال ضرتها الستة بديرمواس في محافظة المنيا والمحال أوراقها إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.
استولى على 173 ألف جنيه، ضبط موظف لاستيلائه على أموال العملاء بكرداسة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بخدمة عملاء شركة فودافون لاستيلائه على أموال محافظ إلكترونية لعملاء خدمة لصديقه بـ منطقة كرداسة.
القبض على المتهم بقتل قهوجي في الهرم
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل قهوجي بطلق ناري فى مشاجرة بمنطقة الهرم.
إحالة دعوى تعويض بـ20 مليون جنيه ضد رئيس الزمالك للمحكمة المختصة
قررت محكمة مدني شمال الجيزة، إحالة الدعوى المقامة من سيدة تطالب بتعويض مدني من رئيس نادي الزمالك، بسبب ظهور رقمها فى إعلان الترويج للاعب الفلسطيني عدي الدباغ، للمحكمة المختصة.
ضبط طفل في المنوفية لتلويحه بقطعة زجاجية أمام الأهالي
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل يلوح بقطعة زجاجية أمام الأهالي بأحد شوارع المنوفية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطفل مرتكب الواقعة برفقة والده.
تأجيل محاكمة الراقصة ليندا في قضية الفيديوهات المخلة
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة الراقصة ليندا مارتينو، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري.
مصرع شخص وإصابة زوجته وأبنائه في حريق بشقة سكنية بالإسكندرية
شهدت منطقة المندرة شرق محافظة الإسكندرية اليوم، نشوب حريق في شقة سكنية، أسفر عن مصرع شخص وإصابة زوجته وأبنائه الثلاث بالطابق الخامس بالعقار.
النقض ترفض طعن شركة روتانا ضد شيرين عبد الوهاب
قضت محكمة النقض اليوم "الأربعاء" برفض الطعن المقدم من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب.
تأجيل محاكمة سوزي الأردنية في قضية غسيل الأموال
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية ؛ بتهمة التورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري للحكم.
تأجيل محاكمة البلوجر محمد أوتاكا إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة البلوجر محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء إلى جلسة غدا الخميس للنطق بالحكم.
مصرع فتاة وإصابة 15 آخرين في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي بشمال سيناء
لقيت فتاة مصرعها وأصيب 15 شخصا آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيره على طريق القنطرة – العريش أمام قرية رمانة بمحافظة شمال سيناء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا