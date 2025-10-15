أخبار الحوادث اليوم: جهود أمنية لضبط طفل متهم بقتل زميله بالإسماعيلية.. النقض ترفض طعن شركة روتانا ضد شيرين عبد الوهاب.. ومقتل شقيقين بوابل من الرصاص بالعياط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عاما على قتل زميله في المدرسة والبالغ من العمر 12 عاما بمنطقة كارفور بمحافظة الإسماعيلية.

أحالت النيابة المختصة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة، إلى محكمة الجنايات.

شهدت قرية العطف بـمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، حالة من الحزن عقب مقتل شقيقين إثر إصابتهما بطلقات نارية، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

أنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص من الغرق عقب سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في ترعة المريوطية بالجيزة، وتحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة انتشال السيارة من داخل المياه.

أذاعت النيابة العامة مرافعتها في قضية اتهام ربة منزل بقتل زوجها وأطفال ضرتها الستة بديرمواس في محافظة المنيا والمحال أوراقها إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بخدمة عملاء شركة فودافون لاستيلائه على أموال محافظ إلكترونية لعملاء خدمة لصديقه بـ منطقة كرداسة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل قهوجي بطلق ناري فى مشاجرة بمنطقة الهرم.

قررت محكمة مدني شمال الجيزة، إحالة الدعوى المقامة من سيدة تطالب بتعويض مدني من رئيس نادي الزمالك، بسبب ظهور رقمها فى إعلان الترويج للاعب الفلسطيني عدي الدباغ، للمحكمة المختصة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل يلوح بقطعة زجاجية أمام الأهالي بأحد شوارع المنوفية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطفل مرتكب الواقعة برفقة والده.

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة الراقصة ليندا مارتينو، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري.

شهدت منطقة المندرة شرق محافظة الإسكندرية اليوم، نشوب حريق في شقة سكنية، أسفر عن مصرع شخص وإصابة زوجته وأبنائه الثلاث بالطابق الخامس بالعقار.

قضت محكمة النقض اليوم "الأربعاء" برفض الطعن المقدم من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب.

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية ؛ بتهمة التورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري للحكم.

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة البلوجر محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء إلى جلسة غدا الخميس للنطق بالحكم.

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 15 شخصا آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيره على طريق القنطرة – العريش أمام قرية رمانة بمحافظة شمال سيناء.

