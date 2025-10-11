مذبحة دلجا، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة إلى مفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم، إحالة أوراق المتهمة "هاجر. م" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامها، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة دلجا"، والمتهمة فيها بقتل زوجها وأطفاله الستة، والشروع في قتل والدة الزوج.

وجاء قرار المحكمة خلال ثاني جلسات المحاكمة التي عُقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور المتهمة، التي وصلت صباح اليوم إلى مقر المحكمة بمحافظة المنيا، حيث أثارت القضية حالة من الجدل والغضب الواسع في أوساط الرأي العام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامها بدس السم في خبز تناولته الأسرة، ما أسفر عن وفاة الزوج وأطفاله الستة، في حين نجت والدة الزوج بعد نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وشهدت جلسات المحاكمة حضورًا كثيفًا من أهالي قرية دلجا، التي وقعت فيها الجريمة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين ذوي الضحايا، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.



