حبس شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل 50 مليون جنيه من المخدرات من خلال شراء عقارات وسيارات في القليوبية.

غسل 50 مليون جنيه من المخدرات بالقليوبية

كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تمكن من ضبط عنصرين جنائيين مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

وتبين قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال شراء عقارات وسيارات، بقيمة مالية تقدر بحوالى 50 مليون جنيه.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات وتقديم المتهمين للعدالة.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.

