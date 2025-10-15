22 أكتوبر، الحكم على المتهم بسب وقذف الفنانة بسنت النبراوي

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهم "أ. ح" بتهمة بسب وقذف الفنانة بسنت النبراوي، ونشر اتهامات تمس شرفها واعتبارها عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

محاكمة المتهم بسب وقذف الفنانة بسنت النبراوي

كانت النيابة العامة أحالت متهما إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم ٨٩٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري حدائق القبة والمقيدة برقم ١٢٩ جنح اقتصادية حدائق القبة، بتهمة ارتكاب جرائم تشهير وانتهاك خصوصية الإعلامية بسنت النبراوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما حرر محامي الإعلامية بسنت النبراوي، بلاغًا يتهم فيه المدعو أيمن ح.، بنشر مقطع مرئي عبر صفحة عامة على "فيسبوك" يتضمن عبارات تسيء إلى سمعتها وتنتهك خصوصيتها.

كشفت التحريات الفنية للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن الحساب المستخدم في الواقعة مرتبط برقم هاتف أرضي مسجل باسم المشكو في حقه، وهو ما تم تأكيده من خلال الفحص الفني.

كما قدمت الشاكية أسطوانة مدمجة تحتوي على المقاطع محل الاتهام، وجرى تفريغ محتواها بناءً على قرار النيابة.

