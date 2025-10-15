إحالة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة للجنايات

أحالت النيابة المختصة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة، إلى محكمة الجنايات.

وكان التقرير الطبي الصادر من مصلحة الطب الشرعي كشف حجم الإصابة التي لحقت بالمجني عليها منصورة عروس مصر القديمة، حيث تمثلت الإصابة بجرح قطعي في الوجه بنسبة 5% جراء ما تعرضت له.

وتعود تفاصيل الحادثة المأساوية إلى قيام المتهمة – مطلقة – بالاعتداء على عروسة طليقها، وتُدعى منصورة، مستخدمة أداة حادة (موس)، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية عميقة وتشويه بملامح الوجه، استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا بخياطة 41 غرزة.

وقد أثارت الواقعة حالة من الغضب والاستياء بين أهالي المنطقة، نظرًا لبشاعة الحادث وتوقيته الذي جاء قبل أيام من موعد زفاف المجني عليها.

وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

