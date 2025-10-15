حبس شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بقصر النيل

قررت نيابة قصر النيل، حبس شبكة للأعمال المنافية للآداب، اتخذت من نادٍ صحي ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة قصر الينل، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقصر النيل

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط نادٍ صحي يعمل بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، ويُستغل في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وتبين من التحريات أن النادي يقع بدائرة قسم شرطة قصر النيل وتديره إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"، حيث كانت تقوم باستغلاله لممارسة النشاط الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وتم ضبط المديرة وبصحبتها 5 سيدات من بينهن اثنتان تحملان جنسيات أخرى، واثنتان أخريان لهما معلومات جنائية، بالإضافة إلى 3 رجال، وقد أقر جميعهم بممارسة النشاط المخالف للآداب العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

