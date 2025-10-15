الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العناية الإلهية تنقذ 3 أشخاص من الموت بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية

سقوط سيارة في ترعة
سقوط سيارة في ترعة المريوطية

أنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص من الغرق عقب سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في ترعة المريوطية بالجيزة، وتحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة انتشال السيارة من داخل المياه.

سقوط سيارة في ترعة المريوطية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط سيارة داخل ترعة المريوطية بالجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة واستدعوا ونش إنقاذ تابع للحماية المدنية لرفع السيارة واستخراجها من المياه.

وبالفحص تبين سقوط سيارة ملاكي فى ترعة المريوطية، ونجاة 3 أشخاص كانوا يستقلونها دون أى إصابة.

وتحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة فى انتشال السيارة من داخل ترعة المريوطية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط سيارة بترعة المريوطية سقوط سيارة فى ترعة المريوطية سقوط سيارة في ترعة ترعة المريوطية المريوطية

مواد متعلقة

إنقاذ سائق سيارة انقلبت به في ترعة المريوطية والأمن يتخذ هذا الإجراء بشأنه

انتشال سيارة ملاكي سقطت في ترعة المريوطية بالجيزة

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

التعليم الفني كما يجب أن يكون، 10 معلومات عن المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية