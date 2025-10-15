العناية الإلهية تنقذ 3 أشخاص من الموت بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية

أنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص من الغرق عقب سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في ترعة المريوطية بالجيزة، وتحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة انتشال السيارة من داخل المياه.

سقوط سيارة في ترعة المريوطية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط سيارة داخل ترعة المريوطية بالجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة واستدعوا ونش إنقاذ تابع للحماية المدنية لرفع السيارة واستخراجها من المياه.

وبالفحص تبين سقوط سيارة ملاكي فى ترعة المريوطية، ونجاة 3 أشخاص كانوا يستقلونها دون أى إصابة.

وتحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة فى انتشال السيارة من داخل ترعة المريوطية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

