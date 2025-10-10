شيرين عبد الوهاب في جلسات عمل مكثفة مع الشاعر تامر حسين لطرح أغانٍ جديدة

ينتظر جمهور شيرين عبد الوهاب أغانيها الجديدة والتي من المفترض أن تطرح قريبا على فترات متقاربة.

أغاني شيرين عبد الوهاب

وأكد الشاعر الغنائي تامر حسين في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه يعقد في الفترة الحالية جلسات عمل مكثفة مع شيرين لتجهيز أغانٍ من كلماته تمهيدا لطرحها.

من جانب آخر، كان المطرب حسام حبيب أكد في تصريحات تليفزيونية أن العلاقة بينه وبين شيرين يسودها الود والاحترام، مشددًا على أن ما يجمعهما في الوقت الحالي هو الصداقة والزمالة الفنية فقط، دون وجود أي ارتباط رسمي.

التصريحات، التي جاءت بعد فترة طويلة من الصمت، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد لعودتهما مرة أخرى، وبين من يرى أن الانفصال كان القرار الأنسب لكلا الطرفين.

يذكر أن قصة زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب كانت ولا تزال من أكثر العلاقات الفنية إثارة للجدل في الوسط الفني والإعلامي، لتعود من جديد إلى واجهة المشهد بعد حديث حبيب الأخير.

