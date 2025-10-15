النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية المتهمة بقتل زوجها وأطفاله في المنيا (فيديو)

أذاعت النيابة العامة مرافعتها في قضية اتهام ربة منزل بقتل زوجها وأطفال ضرتها الستة بديرمواس في محافظة المنيا والمحال أوراقها إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامها بدس السم في خبز تناولته الأسرة، ما أسفر عن وفاة الزوج وأطفاله الستة، في حين نجت والدة الزوج بعد نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وشهدت جلسات محاكمة النطق بالحكم على المتهمة حضورًا كثيفًا من أهالي قرية دلجا، التي وقعت فيها الجريمة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين ذوي الضحايا، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.



محكمة جنايات المنيا، أحالت أوراق المتهمة "هاجر. م" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامها، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة دلجا"، والمتهمة فيها بقتل زوجها وأطفاله الستة، والشروع في قتل والدة الزوج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.