النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية المتهمة بقتل زوجها وأطفاله في المنيا (فيديو)

المتهمة بقتل زوجها
المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بديرمواس

أذاعت النيابة العامة مرافعتها في قضية اتهام ربة منزل بقتل زوجها وأطفال ضرتها الستة بديرمواس في محافظة المنيا والمحال أوراقها إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.  

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامها بدس السم في خبز تناولته الأسرة، ما أسفر عن وفاة الزوج وأطفاله الستة، في حين نجت والدة الزوج بعد نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وشهدت جلسات محاكمة النطق بالحكم على المتهمة حضورًا كثيفًا من أهالي قرية دلجا، التي وقعت فيها الجريمة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين ذوي الضحايا، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.


محكمة جنايات المنيا، أحالت أوراق المتهمة "هاجر. م" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامها، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة دلجا"، والمتهمة فيها بقتل زوجها وأطفاله الستة، والشروع في قتل والدة الزوج.

الجريدة الرسمية