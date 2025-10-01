سيدة تشعل النار في ابنتها بالعياط، وهذه قرارات النيابة

شهدت منطقة العياط جريمة بشعة بعدما أقدمت سيدة على إشعال النار في ابنتها، مما أسفر عن إصابتها بحروق في العياط، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة وإعداد تقرير واف عن إصاباتها، وأمرت بحجز المتهمة 24 ساعة على ذمة التحريات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن والدة المصابة تشاجرت معها لخلافات أسرية، وأشعلت النار بها، مما أدى إلى إصابتها.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة.

إصابة فتاة بحروق داخل مسكنها فى العياط

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة فتاة بحروق داخل مسكنها فى العياط، ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.