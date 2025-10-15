جهود أمنية مكثفة لضبط طفل متهم بقتل زميله وتحويل جثته إلى أشلاء بالإسماعيلية

أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عاما على قتل زميله في المدرسة والبالغ من العمر 12 عاما بمنطقة كارفور بمحافظة الإسماعيلية.

العثور على أشلاء جثمان

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا بالعثور على جثة طفل ممزقة بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.



أمن الإسماعيلية يبحث عن الجاني

كشفت إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية عن مقتل طفل 12عامًا علي يد زميله في المدرسة، بالمحطة الجديدة.

وأمر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث، لتحديد هوية المتهم وضبطه.

وأشارت التحريات الأولية أن الجاني طفل يبلغ من العمر 13 عامًا استدرج زميله إلى منزله بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية.

وأوضحت التحريات أن الجاني استخدم الصاروخ الكهربائي محولًا جثمان زميله لأشلاء صغيرة، ونقله بعيدًا عن مسرح الجريمة حتى لا يشتبه أحد فيه.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز الإسماعيلية إلى مكان الحادث حيث تم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة للمعاينة واستكمال الإجراءات القانونية، وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.