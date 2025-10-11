السبت 11 أكتوبر 2025
صحة أسيوط توجه بتطبيق مواعيد الزيارة بدقة لراحة المرضى

تفقد الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بمحافظة أسيوط، مستشفى منفلوط المركزي  للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، واطلع على سير العمل في الأقسام المختلفة، موجهًا الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتوفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين مع الالتزام بمقومات النجاح فى المنظومة الطبية.

تطبيق مواعيد الزيارة بدقة لتوفير الراحة للمرضى

وشدد وكيل صحة أسيوط على تطبيق مواعيد الزيارة بدقة لتوفير الراحة للمرضى، في خطوة تؤكد على التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الصحة والسكان المستمرة لتطوير المرافق الصحية والتأكد من التزام الكوادر الطبية بتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى، بما يضمن احترام خصوصيتهم وراحتهم أثناء الزيارات مؤكدًا حرص مديرية الصحة والسكان بأسيوط على توفير سبل الراحة اللازمة للمرضى ومرافقيهم.

وخلال جولته تنقل وكيل مديرية الصحة والسكان بأسيوط ومرافقوه بين أقسام المستشفى وأجرى حوارات مع الأطقم الطبية وعمال المستشفى وعدد من المواطنين، وسط ترحيب وحفاوة من الجميع لوجوده معهم واستماعه لمطالبهم.

كما اطمأن على المرضى بالأقسام المختلفة والعنايات وأقسام  الغسيل الكلوى والطوارئ والاستقبال والأشعة والصيدلية  والمعامل والعمليات والحضانات والنساء والولادة والقلب والرعاية المركزة والأطفال والجراحة.

رافق وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط الدكتورة شيرين عبد الواحد مدير إدارة متابعة المديريات، والدكتورة مروة يوسف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ودكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة، والدكتور مدحت محمود نائب مدير إدارة متابعة المديريات، والدكتورة أمنية مدحت مدير المكتب الفني للعلاج،  وفي وجود إدارة مستشفى منفلوط المركزي وأطباء الأقسام المختلفة والمدير المناوب.

